大型科技公司在歐洲擁有百萬用戶，或在兩個領域為活躍者，將被劃入為「線上守門人」，並適用於歐盟較嚴格的規則，以管制其權力。歐盟預計將列出守門人名單，三名相關人士周四向媒體透露表示，預計將是相當少的一份名單。

守門員意指能控制民眾進入使用相關服務和資訊的企業或平台，通常指向谷歌、臉書和亞馬遜。

這些準則將在數位市場法(DMA)上制定，目前歐盟反壟斷專們委員將在12月15日提出草案，草案將列出線上守門人該做和不該做的事項。

關於誰將被列為守門人的標準之一，為企業在泛歐地區的使用者數量。至於市佔率作為標準之一被打了折扣。DMA將立基在歐盟內部市場規則上來制定。

另外，企業在兩個以上領域進行活動，例如搜尋或線上廣告，也將被列入名單。在一個領域活躍的企業則依照DMA規定，進行數量上的分析評估。

DMA的草案在提出後，預計將歷經數月的多次修正，以符合法律考量和歐盟行政單位的要求。立法草案也將歷經與歐盟國家和歐洲議會的協商。

(時報資訊)