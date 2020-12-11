《商情》煉鋼需求旺 BCI日租金反彈14％ 13:582020/12/11 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管鐵礦石供應商淡水河谷(Vale SA)，傳出下修巴西鐵礦石生產目標，但受到中國大舉投資基礎建設的影響，激勵進口煉鋼原料的需求持續旺盛。然而巴西和澳大利亞即將進入雨季，分析師預期運輸需求恐將可能進一步停滯，後市仍需謹慎以待。 最新報價，海岬型(BCI)中國-巴西日租金報7195美元/艘，較前一日報價6309美元/艘，上漲14%。(商品行情網) 《商情》需求升溫 BDI指數上漲3.5％ 《商情》需求強勁 激勵LME期鎳漲逾4.3％ (時報資訊) #煉鋼 #BCI #日租金 #鐵礦石 #巴西 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融》超級股東會日 明年上限降至90家 07:442020/12/11 財經 《商情》避險需求降 紐約期金走低 10:002020/12/11 財經 《日股》推國旅無漲聲 日經晨跌143點 11:252020/12/11 財經 《商情》投機買盤進場 拉抬國際鐵礦石漲逾4％ 11:082020/12/11 財經 熱門股－佳邦 需求看旺逆勢抗跌 04:102020/12/11 證券．權證 蔡旺家奪年度商業創新影響力人物 04:102020/12/11 全球財經 社宅租金貴 柯酸小英也跳票 04:102020/12/11 地方新聞 美拉高對抗 陸多管齊下反制 04:102020/12/11 焦點新聞 福特Kuga進駐艾維士 推優惠搶客源 11:292020/12/11 財經 台灣金融風險指數 創今年次低 04:102020/12/11 金融．稅務 租不出去 聯開社宅轉售被轟炒房 04:102020/12/11 地方新聞 財經熱門新聞 驚！蘋果砍單第1槍 大咖外資爆台積電明年危機 - 財經 晶圓二哥真的那麼猛？大咖狂倒貨 專家爆驚人內幕 - 財經 萬四竟有散戶畢業 賭這檔慘賠百萬 老手爆小心等死 - 財經 永大內戰揭密5／經營權新局未定 許作立喊話重返榮耀 - 財經 被狂問台積電還能買？謝金河：發生兩個「如果」投資價值更高 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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