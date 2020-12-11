儘管鐵礦石供應商淡水河谷(Vale SA)，傳出下修巴西鐵礦石生產目標，但受到中國大舉投資基礎建設的影響，激勵進口煉鋼原料的需求持續旺盛。然而巴西和澳大利亞即將進入雨季，分析師預期運輸需求恐將可能進一步停滯，後市仍需謹慎以待。

最新報價，海岬型(BCI)中國-巴西日租金報7195美元/艘，較前一日報價6309美元/艘，上漲14%。(商品行情網)

(時報資訊)