台灣虎行繼今年9月份與韓國觀光公社及易飛網合作推出濟州微出國，創下短時間即銷售一空的佳績後，台虎再度與易飛網攜手推出「起飛迎新年、台虎元旦號」限量微旅行2.0。

行程安排2021年元旦當日自桃園國際機場起飛後，飛往日本宮古島上空，並降落於高雄國際機場，旅客還可搶先體驗台灣虎航最新推出的「虎大位（tigerplus）」及「精選台味餐食：無骨鹹酥雞套餐」，並可獲贈台虎日本不限航點來回機票，限量120席。

這次專案是國內首架自桃園飛往高雄的微旅行包機航班，航班編號IT2099，預計於2021年1月1日元旦當天上午9時30分自桃園國際機場起飛，升空繞台巡禮一圈後飛往日本宮古島上空，預計下午1時飛抵高雄國際機場，總航程約3.5小時。

台灣虎航表示，此次搭乘的旅客充滿搶頭香的樂趣，搭乘的是全台首發桃園-高雄微旅行2.0外，還可以率先體驗台虎全球首創的虎大位（tigerplus），藉由在中間座位加裝可拆卸式間隔墊作為區隔，提供更為舒適的乘坐空間外，也拉大旅客間的社交距離；同時能享用「精選台味餐食：無骨鹹酥雞套餐」，內含無骨鹽酥雞、地瓜薯條、新鮮蔬菜等多種人氣炸物。

「起飛迎新年、台虎元旦號」限量微旅行2.0每人售價含稅新台幣8,888元，並贈送多重好禮，包括：台灣虎航日本不限航點來回機票（於台日雙邊國境開放一年內可使用）、台灣虎航2021年桌曆、Snoopy紀念款限量一卡通票券，以及高雄人氣美食伴手禮外；高雄市政府觀光局也特別再加碼，每位旅客入境高雄後，皆可再獲贈精美新年驚喜大禮包，內為高雄十大伴手禮的不二緻果、住宿優惠券、玩轉高雄優惠手冊，包含30多個商家優惠折扣券，好康保證拿到手軟。

此外，民眾亦可選擇在高雄國賓飯店住宿一晚的套裝方案，售價新台幣9,888元（含稅），連續入住第二晚只要再加新台幣999元（含稅）；而針對「日本重度旅遊者」，易飛網也推出內含日本來回機票兩張的豪華加值雙人同行套票，每人新台幣13,888元（含稅）。

「起飛迎新年、台虎元旦號」限量微旅行2.0於今（11）日中午12：00於易飛網官網正式開賣，更多產品相關資訊可洽易飛網客服（02）7725-0800轉5，或至易飛網官網查詢。

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