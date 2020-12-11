現代人生活型態忙碌，每天都需來一杯咖啡提振精神，更有不少人為了省去每天一杯咖啡的錢，會自行買豆子沖煮咖啡。有一名男網友表示，咖啡豆包裝上常見的一個孔洞，令他好奇不已，便發文詢問「有何作用嗎？」釣出專業網友解答，並表示沒了這孔洞，恐會出大事。

原PO 6日於臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》發文指出，於好事多購買一包品牌的咖啡豆，正在沖煮時，意外發現包裝上有個神祕孔洞，讓他不禁好奇用途為何？

文章曝光後，網友熱烈地回應，「聞豆子的香味」、「方便插管治療」、「那是要給你聞的氣孔，買的時候都要吸一下」、「排氣孔」、「單向排氣閥」、「防爆孔」。

其中一名網友提出專業打臉其他網友直言，「前面這麼多網友都說是聞氣味的，那咖啡店老闆真的會在後面狠狠瞪你。」他指出，咖啡豆包裝上的孔洞是「單向閥的功能」，主要就是用來排氣，因為咖啡豆經烘焙後，有一個副產物就是二氧化碳，而二氧化碳會持續排放15至20天以上，所以單向閥第一個功能，就是避免二氧化碳排放，讓豆袋爆開。

他進一步透露，烘焙好的豆子不可能在真空的狀態下包裝，因此密封時也會同時把空氣中氧氣與濕氣裝入，而氧氣及濕氣是咖啡豆保存的大殺手，因為有單向閥設計，二氧化碳排放時就會慢慢的將氧氣濕氣從單向閥擠出。

(中時新聞網)