彰化溪湖高中今年有539位應屆畢業生，為了迎接明年學測，統測，校方11日將所有考生聚集在川堂，舉行考前誓師活動，學生代表們一一上台吶喊「包中詞」，鼓舞士氣，學校還搬來熱氣球，要所有師生抬頭仰望，象徵逐步起飛，校長楊豪森送上粽子包子，要讓學生「粽」橫考場，考上理想學校。

「氣球東去，蛋糕盡，肉包粽子保庇。放眼溪湖，人道是，狀元才子雲集。」每一個班代表，上台說出創意「包中詞」，像是「6班成績不一般」、「頂大人才在這邊、學測指考都狀元、台清交成認我選」，逗得台下師生哈哈大笑。

學校還搬來熱氣球，要所有師生抬頭仰望，象徵逐步起飛。（吳建輝攝）

學生代表們一一上台吶喊「包中詞」，鼓舞士氣。（吳建輝攝）

黃同學表示，去年看到學長姊在川堂祈福，今年終於輪到我們，今天大家趁著考前最重要的祈福活動，發洩情緒，將心中的壓力吶喊出來，接下來要努力K書。（吳建輝攝）

黃同學表示，去年看到學長姊在川堂祈福，今年終於輪到我們，今天大家趁著考前最重要的祈福活動，發洩情緒，將心中的壓力吶喊出來，接下來要努力K書，朝著自己的目標前進；陳同學也說，今天收到校長送的包子、蛋糕、粽子，感覺能量湧現，必定能考個好成績。

校長楊豪森表示，去年搬來巨型順澤宮帽，希望藉由冠軍神帽的威力，讓學生都能考到好成績，今年發揮創意，搭建一個巨型熱氣球，希望讓學生可以乘著熱氣球，逐步起飛，也象徵同學們未來的人生旅程，也即將要隨風起舞。

(中時 )