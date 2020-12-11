爬山健行竟被流彈打穿腳踝，66歲陳姓男子11日早上10點獨攀高雄北柴山、行經「四顆榕」時疑似遭流彈打到左腳踝，登山鞋當場爆開，男子腳傷大量滲血還企圖自行步行下山就醫，遭山友阻止。據了解，海軍今日上午確實有打靶，是否流彈傷及民眾，仍待警方調查釐清。
據了解，陳男今早獨自登柴山，行經「四顆榕」附近，聽到「碰」一聲後，左腳登山鞋後跟處隨即炸開，腳踝處劇痛流血，但他還獨自負傷行走數百公尺，沿途地面留下大量血跡，經山友發現阻止、協助撥打119請求緊急救護。
消防局表示，接獲報案時山友表示陳男疑似摔傷，救護人員直接開車到「四顆榕」附近準備，直接循著地面明顯大量的血跡找到該名男子，現場緊急包紮止血後，立即轉送高醫處置。高醫初判，男子腳踝處疑似子彈造成穿刺傷，轉報警方處理。
柴山有兩處軍方靶場，一處在西北角火牛營區，另一處則是東南角、忠烈祠後方，平時為海軍陸戰隊、特勤隊使用，陸軍偶爾也會來借用，用於步槍、衝鋒槍、手槍試射練習，兩處靶場距離陳男受傷處約1至2公里。
北柴山為熱門登山健行路線，山頭為軍事管制區，登山客無法直接穿越。「四顆榕」為高雄北柴山步道熱門景點，從龍泉寺起登不用一小時就能到達。平時登山客絡繹不絕，甚至24小時都有人入山健行。光天化日下發生疑似槍擊案，也讓山友人心惶惶。
(中時 )
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