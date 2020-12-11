美國總統川普承諾要擴大海軍艦隊 但只聞樓梯響

美國總統川普卸任已進入倒數計時階段，而這「跛腳鴨」卻剛向總統當選人拜登的海軍過渡團隊扔了顆手榴彈。

據《富比士》（Forbes）雜誌網10日報導，川普距離任只剩不到1個月，但政府卻著手推出延宕已久的造艦計畫。雖然它幾乎沒有機會在拜登的預算案中過關，但卻可能讓五角大廈和國會各有所思，引發無可避免的爭議。

問題並不在於計畫不好，事實上，這要減少建大型軍艦，多打造較小型艦艇和無人艦的方案反映了海軍專家的廣泛共識。他們認為，美國艦隊需要擴大，並廣為部署，以和中方迅速擴增的艦隊相抗衡。然而，川普推出造艦計畫的方式卻破壞了強大的兩黨共識。多年來，川普幾乎沒把海軍放在心上。直到他連任失敗後，政府才說明擴大艦隊計畫。

分析指出，川普的目的顯然不在於幫忙海軍，而在於打亂拜登的預算案與相關規劃。國防顧問公司「渡輪橋集團」（The FerryBridge Group）顧問與分析師麥格拉斯（Bryan McGrath）說，這是他十分喜歡的上好計畫，但很遺憾卻浪費在低劣的政治算計上。

長久以來，美國海軍一直在各式艦隊計畫間擺盪，而在川普任內，不確定性更是變本加厲。原本川普承諾，要將2016年約280艘大型軍艦擴增為2030年代的355艘，以和中方海軍快馬加鞭的造艦強軍抗衡。

(中時新聞網)