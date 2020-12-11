氣質女星張鈞甯日前才發生被不明人士嚴重偷拍，倉皇逃去的模樣流到網路，掀起軒然大波；沉澱6天她打起精神，10日晚間出席大陸MAHB時尚先生盛典，身穿一襲純白大V洋裝，還遇到共同合作《最美的時光》的賈乃亮。

照片中，張鈞甯頂著俐落短髮，穿著雪白的落地洋裝散發知性感，胸前大膽深V到肚子，背面的透膚雕花設計增添優雅的女人味，完美展現女神氣息。張鈞甯並在文中詢問粉絲：「感謝時尚先生的邀請，今晚的我時尚嗎？但是先生別急，可能還在趕來的路上。」讓關心她情事的網友紛紛留言：「如果哪天先生來了告知一下好嗎？」、「在先生達到前，還有我們在，陪你等。」

張鈞甯的紅毯禮服知性又不失女人味。（圖／微博@張鈞甯）

張鈞甯的紅毯禮服知性又不失女人味。（圖／微博@張鈞甯）

想不到，張鈞甯在活動中相逢賈乃亮，兩人曾在2013年電視劇《最美的時光》相愛相殺，與鍾漢良開啟一段虐心的三角戀，賈乃亮將合影張鈞甯的照片放上網，寫道：「蘇蔓，老朋友好久不見」張鈞甯在底下笑回：「就差陸勵成了」並標註鍾漢良，也在自己的微博轉發同張照片附和：「宋翊，好巧啊！」令許多網友驚艷不已，留言直呼想看《最美的時光》三人合體。

張鈞甯在典禮上遇到劇中的情人賈乃亮，開心地留下合影。（圖／微博@賈乃亮）

(中時新聞網)