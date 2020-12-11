浙江台商（案719）昨被證實曾與德國確診男（案693）入住同一所防疫旅館，中央流行疫情指揮中心為此安排14名旅館人員進行採檢，採檢結果今出爐。發言人莊人祥表示，目前環境20處採樣均無病毒，14名旅館人員也沒人確診，剩下機上接觸者與司機等21人的採檢結果以及2人病毒序列分析比對尚未出爐。

浙江台商上月22日返台時無症狀，持有3日內的檢驗陰性證明，入境後留宿北部一間防疫旅館，並於檢疫期間確診，由於Ct值15，許多專家都認為是近期感染，亦不排除有在檢疫旅館感染的可能。

由於台商入住的防疫旅館有1德國確診男，2人入住的時間有所重疊，1人住在6樓，1人則住在3樓。為了解是否是本土個案，指揮中心匡列14人進行採檢、對2名確診者進行病毒基因序列分析，並對防疫旅館的環境採樣。

防疫旅館採檢結果今日出爐，莊人祥表示，2名個案的房間內的地板、電話、電視遙控器、浴室的馬桶、洗手台、空調等14個採樣點，以及逃生門、門把、樓梯間等6處，共計20個採樣點都是陰性。

另外，莊人祥表示，14人咽喉採檢、血清抗體檢測均為陰性。至於機上旅客、防疫計程車司機等21人也被安排進行採檢，目前18人核酸檢測陰性，3人檢驗中，血清抗體則有5人血清抗體陰性，16人檢驗中。

莊人祥表示，目前看來，2人發病日差1天，互相傳染機率低。至於有無共同感染源，這家旅館14個人無人感染，比較不像有共同感染源，而是獨立事件，傾向認為是境外移入個案。2名個案定序比對的部分，待完成會跟各位報告，最快可能明日出爐。

(中時 )