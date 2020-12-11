新光三越台北南西店昨（10日）起至22日在一館9F活動會館推出「麵包超人及Sirotan海豹小白期間限定快閃店」，匯集超過上百款超熱門商品，還有主題牆、情境拍照區，與小朋友最愛的閱讀區及遊戲體驗區，供親子同樂。
這次快閃店麵包超人好夥伴包括咖哩麵包超人、密瓜超人、吐司超人大集合，細菌人和紅精靈也沒缺席，還有全系列麵包超人周邊商品，像是零食、童裝、鞋襪、背包等服飾配件，以及玩具、繪本、文具、絨毛、生活雜貨等。
此外，日本知名雜貨品牌CREATIVE YOKO旗下3個系列品牌「Mother garden、Sirotan海豹小白和PET PARADISE也同步進駐，其中，Sirotan豹小白化身耶誕風，帶來日常生活必備的居家雜貨、流行感十足的配件飾品等，現場還有Sirotan印章，集滿2款就可以獲得1張「耶誕小卡」。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。