新光三越台北南西店昨（10日）起至22日在一館9F活動會館推出「麵包超人及Sirotan海豹小白期間限定快閃店」，匯集超過上百款超熱門商品，還有主題牆、情境拍照區，與小朋友最愛的閱讀區及遊戲體驗區，供親子同樂。

這次快閃店麵包超人好夥伴包括咖哩麵包超人、密瓜超人、吐司超人大集合，細菌人和紅精靈也沒缺席，還有全系列麵包超人周邊商品，像是零食、童裝、鞋襪、背包等服飾配件，以及玩具、繪本、文具、絨毛、生活雜貨等。

麵包超人快閃店 百款周邊商品進駐新光三越南西店。（新光三越提供）

此外，日本知名雜貨品牌CREATIVE YOKO旗下3個系列品牌「Mother garden、Sirotan海豹小白和PET PARADISE也同步進駐，其中，Sirotan豹小白化身耶誕風，帶來日常生活必備的居家雜貨、流行感十足的配件飾品等，現場還有Sirotan印章，集滿2款就可以獲得1張「耶誕小卡」。

(中時 )