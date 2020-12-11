一名在三星鄉農會從事公糧搬運工作的蘇姓男子，因自認沒有獲得與工作內容相符的工資報酬，憤而在農會大門口張貼「公糧有毒」等不實言論的紙條，經警方獲報後，循線追查到涉案的蘇姓男子，隨即帶回警局依妨害名譽及誹謗罪偵辦。

三星警分局在11日上午接獲農會人員報案，指農會大門口遭不明人士張貼不實言論的字條，警方受理後，立即由分局長率偵查隊前往採證，經進一步調閱監視器，發現1名行跡可疑的男子在前一天傍晚6點多，駕駛自小客前往農會張貼不實言論紙條。

這名男子所張貼紙條的內容為：「控告農會公糧上面都有農藥，人民百姓還有軍中、監獄人要吃、控訴公糧有毒、現在的公糧都有毒、老百姓吃、軍人也要吃、監獄也會吃、有人有證據、裡面的工員報出來的，把農藥放在米裡防米蟲」。

警方隨即循線將男子帶回警局，初步查明，男子是56歲的蘇姓搬運工，受雇負責三星地區農會外包廠商公糧運送工作，因為不滿工時與工資問題，除了向農會抱怨，還前往三星農會信用部及大洲農會辦事處門口張貼不實言論。

由於基層農會總幹事將在明年3月舉行屆次改選，三星地區農會是宜蘭縣「唯二」有競爭的農會，另一個是五結鄉農會，蘇姓男子的行為也一度引發猜測，是否與選舉有關，但警方表示，初步瞭解，蘇某純粹就是為了工資問題產生不滿，與農會選舉無關。

三星地區農會總幹事謝志旭表示，蘇某是農會外包廠商的碾米廠員工，並不是農會的員工，薪資問題與農會無關，此外，農會是受農糧署委託收購公糧，也確實會噴防治米蟲的藥劑，但都是依照農糧署的規定去做，也絕對不是農藥，如今已經由警方處理，後續農會將依法律程序處理。

(中時 )