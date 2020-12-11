下周國際新聞事件
12/14 周一 日銀短觀報告
歐元區10月工業生產指數
12/15 周二 美國11月消費者通膨預期
澳洲央行會議記錄
英國10月就業報告
美國11月工業生產指數
12/16 周三 API原油庫存報告
Markit澳洲12月製造業/服務業/綜合PMI初值
南韓11月失業率
日本11月進出口、貿易收支
Jibun銀行日本12月製造業/服務業/綜合PMI初值
Markit歐元區12月製造業/服務業/綜合PMI初值
美國11月零售銷售報告
Markit美國12月製造業/服務業/綜合PMI初值
EIA原油庫存報告
業績報告：美光
12/17 周四 美國Fed利率決議/FOMC經濟預測
Fed記者會
澳洲11月就業報告
英國央行利率決議/量化寬鬆政策
美國請領失業給付人數報告
業績報告：聯邦快遞
12/18 周五 堪薩斯Fed製造業指數(12月)
日本11通膨報告
日本央行利率決議
業績報告：Nike
(時報資訊)
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