下周國際新聞事件

12/14　周一 日銀短觀報告

歐元區10月工業生產指數

12/15　周二 美國11月消費者通膨預期

澳洲央行會議記錄

英國10月就業報告

美國11月工業生產指數

12/16　周三 API原油庫存報告

Markit澳洲12月製造業/服務業/綜合PMI初值

南韓11月失業率

日本11月進出口、貿易收支

Jibun銀行日本12月製造業/服務業/綜合PMI初值

Markit歐元區12月製造業/服務業/綜合PMI初值

美國11月零售銷售報告

Markit美國12月製造業/服務業/綜合PMI初值

EIA原油庫存報告

業績報告：美光

12/17　周四 美國Fed利率決議/FOMC經濟預測

Fed記者會

澳洲11月就業報告

英國央行利率決議/量化寬鬆政策

美國請領失業給付人數報告

業績報告：聯邦快遞

12/18　周五 堪薩斯Fed製造業指數(12月)

日本11通膨報告

日本央行利率決議

業績報告：Nike

《玻陶股》國際建材展 冠軍秀產品
《匯市》國際美元弱 新台幣匯價強升逾3角

(時報資訊)

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