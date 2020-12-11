聯邦快遞（FedEx）和優比速 （United Parcel Service）公司高層周四向美國國會議員表示，儘管兩家公司正面臨有史以來最繁忙節日運輸高峰期，但他們的運送網路已經準備好盡快展開新冠肺炎疫苗的配送。

聯邦快遞與優比速表示，疫苗將在其他物品之前登機與下機，這些運送疫苖的航班將獲得美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）的優先待遇。疫苗包裝將配置特殊標籤與GPS等其他跟蹤設備，以便監控其動向、位置與溫度。

在美國染疫與病故人數持續飆升之際，美國即將展開第一批疫苖的接種作業。稍早前，美國食品藥品監督管理局（FDA）的疫苖外部顧問委員會表決通過，建議FDA批准輝瑞與BioNTech新冠肺炎疫苖的緊急使用授權，該主管機關料將在周五或周六批准疫苖，並在周日或下周一啟動第一批接種。

除了運送疫苗之外，優比速還將負責運送其他用品，包括針筒、稀釋劑與個人防護設備（PPE），供醫護人員施打疫苖時使用，此外，優比速也將運送更多乾冰供保存疫苖使用，因為輝瑞的疫苗必須儲存於華氏零下94度的環境中。

(時報資訊)