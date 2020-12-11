半導體測試介面廠精測(6510)耗時5年自建打造AI智慧製造生態系統，9月正式成立「智動化事業處」跨入智慧環保產業。據了解，公司環保技術已獲得印刷電路板（PCB）大廠驗證，並預備成立衍生公司，藉此擴大技術應用對象，盼打造為營運第三隻腳。

精測智動化事業處致力提高生產精度、良率及效率，同時降低生產成本，研發技術除可達成智慧製造，並有智慧環保效益，獲得今年科技管理學會頒發「科技管理獎」肯定，成為企業類唯一獲獎團隊。

精測董事長林國豐表示，公司的完整智慧化生態系統，具備由「智慧設計」、「智慧製造」延伸至「智慧環保」的高度虛實整合能力，並已實際落地於日常生產，滿足5G、人工智慧（AI）及高速運算（HPC）等高階晶片應用。

精測共同創辦人暨總經理黃水可表示，精測因應工業4.0浪潮，自2016年起即思考以自身能力，著手建立自有人工智慧團隊，打造完整的智慧化生態體系，耗時近5年由零開始，投入5大領域基礎建置與人員專業能力養成。

黃水可指出，精測已達成智慧製造建構所需的5大「智動化」解決方案，包括設計智慧化、感測器智慧化、設備智動化、物流智動化與管理平台視覺化，可無縫銜接企業資源（ERP）、智慧排程（APS）、製造執行（MES）、品質、人力資源、廠務管理等各種應用系統。

黃水可表示，透過上述5大智動化解決方案，使精測完成智慧工廠實踐，提升整體產能、效率與良率。林國豐表示，精測開始將此能量向外拓展，期許與更多中小企業共同導入智慧製造，增加產業競爭力、並有效提升環境保護成效。

(時報資訊)