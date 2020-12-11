中壢街頭充滿「蛋蛋的哀傷」 行人險些滑倒 14:212020/12/11 中時 黃婉婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中壢11日有台蛋貨車轉彎時不慎讓車上的蛋灑落一地。（翻攝照片／黃婉婷桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 11日上午11時30分許，一台蛋貨車行經桃園市中壢區民權路、環西路二段交叉口時，疑似因為轉彎時角度未抓好，車上雞蛋灑落一地，蛋液隨著路面蔓延，造成整條道路又黏又滑，還有行人路過時差點摔倒，目前派出所已橫向聯繫清潔隊到場處理，以免機車騎士與行人發生滑倒意外。 失智爺嬤挑戰時尚街拍 伊甸盼翻轉「老的印象」 「中友夢幻美食甜點展」甜蜜開展 (中時 ) #滑倒 #蛋液 #中壢 #街頭 #充滿 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 羅智強推罷免吳思瑤 街頭民調竟3：63 15:292020/12/10 政治 蛋哥為員警餐廳加菜 「老松町食堂」有蛋蛋的幸福 13:402020/12/11 社會 亞洲藏壽司11月營收 創歷史同期新高 17:592020/12/10 財經 台南「反送中」個展遭蛋襲 黃偉哲：言論自由但不該破壞 13:572020/12/09 政治 希爾頓飯店「藥膳」暖身新趨勢 粵式煲仔飯一口入魂 11:272020/12/10 生活 罹癌外婆掛紙板街頭苦尋神隱12年母女 喜泣：已與女兒通話 11:272020/12/11 社會 台中麗寶跨年雙演唱會 蕭敬騰新年首唱送驚喜 12:062020/12/10 娛樂 台中麗寶跨年雙演唱會 狂歡兩天 04:102020/12/11 財經焦點 全國議會軟網賽台南登場 選手之夜破紀錄 22:152020/12/09 寶島 兩女街頭格鬥！汪張嘴一扯 全場尷尬了 11:462020/12/10 萌寵 魚夫-神功護體台北湯麵 10:002020/12/10 生活 社會熱門新聞 超車連按「3聲」喇叭 公車司機判刑6月、賠上百萬 - 社會 中天假處分抗告遭駁回 理由出爐 - 社會 中部名醫爽偷吃女教授 露骨對話曝「下腹很久沒這麼痛」 - 社會 青山宮遶境見活春宮警要查辦 網批： 只許放鞭炮 不許百姓打炮 - 社會 老父騎車撞死單車騎士 兒子頂替遭判刑 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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