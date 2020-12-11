11日上午11時30分許，一台蛋貨車行經桃園市中壢區民權路、環西路二段交叉口時，疑似因為轉彎時角度未抓好，車上雞蛋灑落一地，蛋液隨著路面蔓延，造成整條道路又黏又滑，還有行人路過時差點摔倒，目前派出所已橫向聯繫清潔隊到場處理，以免機車騎士與行人發生滑倒意外。

(中時 )