國安會秘書長顧立雄與經濟部長妻子王美花昨(10日)搭座車行經仰德大道時，傳與機車發生事故，原本外傳是座車擦撞機車，但是警方提出監視器畫面澄清，是座車後方機車滑倒撞上另一輛無辜對向來車，由於監視器畫面當時傳出昨晚地震警報聲，因此不排除機車駕駛其實除了要急閃顧座車摔倒，是否因為地震時導致失控滑倒才撞上對向來車也還要釐清。

顧立雄王美花座車車禍 監視器畫面曝「地震警報響機車瞬間滑倒」。(陳鴻偉翻攝/警方提供)

從監視器畫面顯示，41歲蔡姓司機，10日晚間9時20分左右，開車載結束餐敘的顧立雄夫妻，從仰德大道下山，行經該路3段119號時右轉，造成後方傅姓機車騎士閃避不及，天雨路滑摔車衝向對面。

傅的機車撞上陳姓男子駕駛的自小客車，傅的雙手均有擦傷，因整起車禍並未撞上顧車，因此顧立雄夫婦均未受傷。顧、王留下蔡姓司機處理，兩人搭計程車離開，對此士林交通分隊表示，經詢問現場肇事的三方駕駛人，陳述的事件經過相同，無需再請車內乘客協助，所以兩人先行離開並沒有問題。

警方表示，10日晚間9時許，在仰德大道3段119號發生A2交通事故，蔡姓司機載顧立雄夫婦，車輛右轉時，傅姓男子騎機車閃避不及打滑，撞上對向來車，全案只有傅男雙手受傷。

警方指出，本件交通事故依規定程序處理，已送往交通警察大隊分析肇事原因，而員警到場時，三方駕駛在場並承認是駕駛人，且「陳述肇事經過相同」，依道路交道事故處理辦法第10條規定，當事人即駕駛人已在場陳述肇事經過，即無須再請車上乘客協助說明必要。

蔡、傅及陳3人酒測值均為零，警方確認狀況後，顧立雄夫婦先行搭計程車離去，士林交通分隊強調一切都依照相關規定辦理，沒有特權。

(中時 )