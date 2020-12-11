新北市警察局日前有2隻約2個月大的幼貓受困天花板夾層內黏鼠板，幸及時被警官和工友發現救下，警局人員自費幫2隻小小貓清理和就醫，並在警局臉書公告認養，吸引大批愛貓人士爭相領養，瑞芳分局瑞濱派出所呂姓警員和女友願一次領養2隻，在眾多爭奪者中脫穎而出，順利成為2隻小小喵星人的新任剷屎官。

市警局公關室警務正林豊翰本月7日上午6時進辦公室時，不斷有小貓淒厲叫聲傳來，林循聲辨位，在督察室一樓辦公室天花板夾層發現1隻約2個月大的幼貓被黏在黏鼠板上，林官才剛把小貓救下，祕書室工友程文玲聽見天花板還有小貓慘叫聲，才又發現另隻受困黏鼠板的幼貓，雙雙被救下後，警局人員自費將2隻小公貓送動物醫院和寵物店檢查和清理。

經獸醫師檢查，2隻幼貓有些微營養不足和眼睛感染狀況，給予眼藥和營養針治療，寵物店則用卸妝油細心將黏在身上的髒汙清除，這對難兄難弟全身煥然一新回到警局，可愛模樣融化警局同仁，爭相與牠們親近。

市警局在臉書公告徵求認養，吸引眾多網友按讚及詢問認養細節，瑞芳分局瑞濱派出所呂姓警員專程開車載著女友到市警局，表示願同時認養2隻，讓牠們兄弟一起快樂長大，警局同仁相當感動，同意任命呂員情侶檔成為新任剷屎官。

(中時 )