萊豬叩關倒數，台北市議員羅智強陸續點名挺萊豬立委，繼台北市立委吳思瑤後，他舉辦新北市「萊豬至尊」立委投票，今結果出爐，民進黨新北市立委蘇巧慧勇奪新北「萊豬至尊」立委寶座。對此，羅智強今在臉書狠酸，有萊豬爸爸院長，怎能沒有萊豬女兒立委，恭喜蘇巧慧，勇奪該寶座。

第一屆新北「萊豬至尊」寶座得獎的是蘇巧慧。（摘自粉專+1臉書）

羅智強發動的罷免新北和台北萊豬立委粉專「我+1」臉書，今宣布第一屆新北「萊豬至尊」立委寶座得獎的是蘇巧慧。蘇巧慧的萊豬事跡包括：否決《萊豬食品禁止流入托育場所》提案，封殺《長照機構禁用瘦肉精》提案，當然，蘇巧慧能夠擊敗賴品妤等人勇奪冠軍，其父行政院長蘇貞昌也功不可沒。

該粉專狠酸，蘇貞昌說，校園裝冷氣，是蘇巧慧在家「質詢」的成果。那蘇巧慧在家，怎麼不為了全台灣孩童、長輩的安全，也質詢一下蘇貞昌，收回成命呢？蘇貞昌跟蘇巧慧，可以說是「萊豬共同體」，這也就難怪其他民進黨立委，難以競爭了。恭喜蘇巧慧，勇奪「萊豬至尊」立委新北組第一名的寶座！

萊豬行政命令7日送出立法院委員會，民進黨立委賴品妤、江永昌、蘇巧慧、羅致政、余天皆在名單中。就在發起罷免吳思瑤活動後，羅智強再擴大目標，於8日舉辦新北市「萊豬至尊」立委比賽，初賽結果是賴品妤和蘇巧慧兩人拔得頭籌，最終決賽則是蘇巧慧「勝出」，贏得「萊豬至尊」立委。

(中時新聞網)