幼兒的居家安全，家長絕對不能輕忽！大陸南京上月底發生一起超級驚悚的幼兒意外事件，一名阿嬤給家中2歲多的男童切蘋果吃，因為怕孩子用手拿蘋果吃不衛生，索性拿平常吃飯用的筷子當叉子去插蘋果，直接拿給孫子吃，結果男童疑似邊吃邊玩，家人一不注意忽然聽到哭聲，赫然發現一根長約20多公分的筷子，直接從孩子的口中插入，當場貫穿喉嚨，從後頸戳了出來，嚇得趕緊送醫急救。

據大陸《現代快報》報導，上月29日中午，有位阿嬤拿著筷子插蘋果，直接拿給家中年僅2歲9個月大的男孫吃，接著阿嬤轉身進屋拿東西時，突然聽到孫子嚎啕大哭聲音，衝出去一看當場嚇傻，因為年幼的孫子疑似拿著蘋果邊吃邊跑玩耍，一不小心插著蘋果的筷子，直直從孩子嘴巴插進去，從孩子頭部的側面，還清楚看見筷子頭從後頸部凸出的痕跡，場面相當驚悚。

後來家人緊急將男童送往南京市兒童醫院河西院區掛急診，醫師從電腦斷層檢查發現，這根長約20多公分的筷子，直接從這名男童的的口腔進入，穿過咽部後壁，還穿越頸椎第2、3節間隙，一路通到後頸，雖然筷子沒有傷到這位男童的食道和氣管，但醫師當下判斷，有可能損傷椎動脈和頸神經。

還好醫師在做好介入栓塞止血的準備下，成功將這支貫穿男童喉嚨的筷子順利取出，手術過程沒有大量出血，也沒有傷到重要部位，目前這孩子傷勢已經穩定恢復，已經可以正常飲食。醫師也提醒，孩子在飲食時，千萬要坐好定位；在奔跑、玩耍時，手上也別拿尖銳物品，不然不小心摔倒，後果將難以想像。

(中時新聞網)