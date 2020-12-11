台股今震盪劇烈，10點過後指數紅翻黑，高低點差距近200點，整場以金融股表現最為搶眼，收盤前10分鐘在台積電拉升，加上鴻海跌幅收斂下，指數翻紅，但依舊在5日線之下，終場台股收漲12.2點、報在14261.69點、成交量為3180.33億元，台股周線6連紅、指數收漲129點。

電子權值股今普遍熄火，台積電(2330)整場震盪，惟尾盤神來一筆，翻紅小漲，終場收漲0.78%、報在516元，股王大立光(3008)早盤後隨即翻黑，股價下挫逾2.5%收最低3320元，跌落3400元大關，，鴻海(2317)今也在尾盤一度翻紅，惟終場仍收跌0.11%。除蘋三大指標股外，聯電(2303)早盤由紅翻黑，終場收跌2.54%，聯發科(2454)整場均震盪，終場收跌0.28%，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)早盤強勢，惟其後也在大盤走弱下漲幅收斂、甚至翻黑，終場群創收漲0.38%，友達則收跌1.66%。

金融股扮演吸金焦點，挾15家上市櫃金控股累計前11月狂賺3543.76億元，創同期歷史新高紀錄、年成長5.27%，類股指數今大漲超過1%，指數最高來到1,267點大漲近1.55%，收復所有短中長期均線，富邦金(2881)、元大金(2885)及上海商銀(5876)領軍大漲，漲幅約在2~3%之間，永豐金(2890)、台新金(2887)、兆豐金(2886)、國泰金(2882)及京城銀(2809)等都約漲1%上下，金融股成為台股各類股中表現最強勁的類股。

分析師表示，受美國刺激法案卡關、美大選餘波盪漾拖累，目前5日線為重要依據，若未能盡速站回，則台股指數將進入整理格局，所幸英、美疫苗陸續施打，預期美國刺激方案最終仍可望過關下，美股仍可望維持震盪盤堅走勢，台股在資金行情、投信、集團年底作帳題材陸續發酵下，月線已持續墊高至13900點，可望提供下檔支撐，預期短線經拉回整理後，仍有機會再走強，現階段類股輪動明顯，選股上，漲價題材持續為短線資金追逐的重點，包括被動元件、面板、記憶體、晶圓代工、貨櫃、鋼鐵等。

(時報資訊)