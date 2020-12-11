法國海洋部長表示，為因應脫歐談判的破裂，將準備對漁民進行補償，包括對其教導新的技能。

法國漁船在過去曾衝撞英國船隻，船員也曾丟擲炸彈，最近一次衝突在2018年。許多人認為未來衝突可能再發生；目前暫時的脫歐過渡期協定則允許歐盟漁船進入英國海域捕魚。

法國海洋部長Girardin已經負責準備擬定緊急計畫，對相關漁民進行補償，包括教導漁民轉行。

法國預計將有三分之一的漁民將受影響，多數在與英國鄰近的海岸。而法國也是歐盟與英國漁權談判中的關鍵國家。

法國漁民一直遊說政府，不要在漁權上退讓，維持事實現狀；但跡象顯示，馬克宏(Macron)政府似乎正尋求準備讓步。

如果沒有達成任何自由貿易協定，那歐盟船隻將不許進入英國海域；即使有新的後脫歐貿易協定的達成，幾乎可以確定在英國海域的(漁獲)配額將會降低。

海洋部長指出，離周日只剩數十個小時，雙方立場仍遙遠；在談判期間，必須做好最好和最壞打算。

(時報資訊)