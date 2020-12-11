台東縣海端鄉崁頂村母熊受困陷阱，林管處及野灣野生動物醫院10日晚間前往現場救援並緊急處置，11日將牠後送至屏科大收容中心。（台東縣林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣海端鄉崁頂村母熊受困陷阱，林管處及野灣野生動物醫院10日晚間前往現場救援並緊急處置，11日將牠後送至屏科大收容中心。（台東縣林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

台東林管處在10日傍晚4點接獲通報，有台灣黑熊在海端鄉崁頂村山區工寮受困急需救援！林管處人員立即偕同野灣野生動物保育協會團隊趕往救援，經初步檢查後，獸醫表示，黑熊因右前肢及右臉頰有明顯外傷，所幸牠生命力旺盛，獸醫將傷勢處理後，11日已將牠送抵屏科大動保所接受治療。

林管處人員在10日晚間8點抵達現場，確認黑熊受困地點及勘查周邊環境後，與獸醫立即展開救援；經獸醫師吹箭麻醉，現場初步檢視黑熊狀況，發現牠是1隻年輕母熊，體重46.5公斤，四肢完整，只因陷入套索陷阱，右前肢與右臉頰有明顯外傷，經評估後，為避免牠的傷口感染，也需要進一步接受治療，因此林管處受傷母熊送往屏科大保育類野生動物收容中心治療及短時間照養，待牠完全復原後，就野放至適合棲息地。

據了解，通報的周姓族人是參加狩獵自主管理計畫的成員，發現黑熊受困立刻依照規範流程通報台東林管處。周姓族人表示，設置套索目的是為了防止山豬危害地瓜、玉米及芋頭等農作物。

此外，林管處呼籲民眾，若遇有疑似野生動物危害農作情形，可優先向地方政府申請補助電牧器圍網或以精準式獵具防治，將有助於降低對動物的傷害及誤捕瀕危動物。

林管處處長吳昌祐感謝周姓族人即時通報，因能在第一時間發現受困野生動物時，立即通報救援，對於瀕危野生動物保育非常重要；他呼籲民眾，倘若發現野生動物受困，務請即刻撥打台東縣政府1999、林務局0800-000-930等24小時通報專線，讓受傷的野生動物能夠獲得即時救援。

(中時 )