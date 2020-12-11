「粥狂」12月15日舉辦公益日活動，免費發送1500碗招牌粥品。（王文吉攝）

台中市豐原區「粥狂」海鮮粥以平價聞名，100元可以吃到蛤蠣、鮮蚵、花枝、小干貝及白蝦等海味，另有現撈蝦蟹粥品。八年級老闆詹子承創業4個月即有小賺，攜手員工每半年舉辦公益日活動，免費發送百元粥品，不限條件、1人領取1碗，15日更將四度豪氣發送1500碗。

「粥狂」鄰近豐原廟東商圈，2年前向陽路地下道填平後進駐開賣，主打粥品舖滿海鮮，100元就能吃到蛤蠣、鮮蚵、花枝、小干貝及白蝦等，另有澎湖蛋螃、鮮蝦、鱘龍魚、鮑魚、紅蟳等豪華粥品，還有季節限定的特大沙母、麵包蟹、黃金蟹、波士頓龍蝦等。

「粥狂」用料大氣，深深擄獲饕客味蕾。年僅26歲的老闆詹子承說，這是他首度創業，蝦蟹海鮮來自梧棲漁港及屏東東港等地，鮮度不怕人比較，所有粥品都是現點現煮；開店第4個月才有賺錢，當時就構想發送愛心粥回饋社會，決定每半年舉行1次公益日活動。

「粥狂」15日開店滿2周年，將舉行第4次公益日活動，免費送出1500碗海鮮粥，預料吸引民眾排隊。詹子承說，領取不限任何條件，1人限1碗，若是社福機構或團體有需要，歡迎提前私訊，當天早上10點開始發送至下午5點。

「一碗熱粥一分心意！」詹子承說，公益日當天不對外營業，自己出食材，員工響應義煮，藉此種下福田，為社會盡微薄之力。「粥狂」發送的海鮮粥料多味美，前3次公益日清晨即有民眾排隊，甚至有人遠從台北聞風而來，也有民眾吃完覺得好吃，又請親友趕緊來排。

「粥狂」鄰近豐原廟東商圈，2年前向陽路地下道填平後進駐開賣，主打粥品舖滿海鮮。（王文吉攝）

季節限定波士頓龍蝦粥，舖上滿滿海鮮，用料大氣，深深擄獲饕客味蕾。（王文吉攝）

「粥狂」鄰近豐原廟東商圈，2年前向陽路地下道填平後進駐開賣，主打粥品舖滿海鮮。（王文吉攝）

「粥狂」之前舉辦公益日活動，吸引民眾大排長龍領取海鮮粥。（粥狂提供／王文吉台中傳真）

「粥狂」之前舉辦公益日活動，吸引民眾大排長龍領取海鮮粥。（粥狂提供／王文吉台中傳真）

「粥狂」之前舉辦公益日活動，吸引民眾大排長龍領取海鮮粥。（粥狂提供／王文吉台中傳真）

公益日當天員工不支薪，當志工響應義煮。（粥狂提供／王文吉台中傳真）

公益日當天員工不支薪，當志工響應義煮。（粥狂提供／王文吉台中傳真）

「粥狂」公益日免費發送百元海鮮粥，領取不限任何條件，1人限1碗。（粥狂提供／王文吉台中傳真）

「粥狂」公益日免費發送百元海鮮粥，領取不限任何條件，1人限1碗。（粥狂提供／王文吉台中傳真）

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