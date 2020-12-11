埔心百年羅厝天主堂光雕節 19日絢爛登場

彰化埔心百年羅厝天主堂光雕秀，已經邁入第四年，每年都吸引上千觀眾朝聖，儼然已變成埔心羅厝的年度盛事，埔心鄉長張乘瑜表示，今年光雕節將在19日登場，當天從下午就有一系列的農村活動，像是下田摘菜、客家文化體驗等，歡迎民眾到埔心關賞百年天主教堂光雕節。

奇幻絢麗的視覺燈光，投影在中台灣最古老的教堂，震撼立體的聲光音效，精心設計的視覺動畫，美到讓人窒息，張乘瑜說，今年動畫設計，取自埔心傳奇人物故事，結合在地產業，福佬客家文化等等，讓人彷彿回到過去，一同品嘗文化埔心，以及濃濃的聖誕氣息。

埔心鄉長張乘瑜表示，今年光雕節將在19日登場，當天從下午就有一系列的農村活動，像是下田摘菜、客家文化體驗等，歡迎民眾到埔心關賞百年天主教堂光雕節。(埔心公所提供／吳建輝彰化傳真)

張乘瑜表示，「新埔心百年情農村樂活Fun心遊」19日在羅厝教堂盛大展開，活動當天從下午2點開始，有免費在地美食品嘗，農遊市集，另外在果時手作坊還有埔心《尋 環。序曲｜平埔之心》影像展，保證讓鄉親在埔心，能獲得相當充實的鄉村文化饗宴。

張乘瑜說，今年疫情肆虐，許多國家還在實施封城管制，台灣民眾防疫做得好，才讓羅厝光雕節可以順利舉辦，也剛好藉由聖誕節的時間，為民眾祈福，帶來愛與感動，還能推廣羅厝天主教堂的觀光文化特色，並且為地方休閒產業，帶來豐沛的經濟效益。

活動當天，還有電視電動機車等大獎等你抽，限量兩千個埔心羅厝光雕造型的醫療口罩，送完為止；為避免羅厝天主教堂附近交通擁塞，於下午５點實施交通管制段，包含羅厝路(文化路口至文昌東路口)、羅永路(羅厝路至四湳路口)等，現場鎮天宮也備有約3百停車空間。

(中時 )