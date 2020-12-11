根據保發中心統計，108年1-9月的人壽保險平均給付金額約新台幣80萬元，而根據主計處統計108年每戶家庭可支配所得平均數為106萬元，顯見壽險死亡給付對於家庭的保障普遍不足。英國保誠人壽表示，面對人生風險「壽險保障」是最基本的防護網，為我們與家人提供一份愛的延續與保障，然而，許多人往往因為預算考量而疏忽了壽險商品的重要性，等到需要時才發現保障根本不夠，對於預算有限又想提高壽險保障的民眾而言，如何選擇合宜的商品確實是相當困擾的一件事。

有鑑於此，英國保誠人壽網路投保特別推出「保誠人壽e起到老定期壽險」，提供給小資族、年輕夫婦、新手爸媽、甚至是肩負三代家庭責任的三明治族以及屆齡退休的客戶，一個輕鬆投保的選擇，兼具「免健告、保費平準、兩種繳費選擇」三大特色，讓消費者在建構人生風險的防護網時能輕鬆達陣。

「保誠人壽e起到老定期壽險」三大特色包括一、免健告、免體檢，投保快速e指搞定：現代人生活節奏忙碌，在投保健康險商品時，大多需要提出健康告知或是特別抽出時間至醫療院所進行健檢，「保誠人壽e起到老定期壽險」免健康告知、免體檢，客戶只要透過英國保誠人壽網路投保，跟著網路上簡單的步驟就可輕鬆完成投保程序，壽險保障e指搞定。

二、保費平準，壽險保障輕鬆購：「保誠人壽e起到老定期壽險」最大的特色為保費平準，越早投保越能享受較低的保費，保費計算標準以投保當年度之保費計算，不會隨著年齡增長而提高，繳費到90歲保障就到90歲，相當適合年輕族群作為「入門款」壽險保障，在年輕的時候為將來的自己先架好基礎防護網。

三、兩種繳費選擇，資金運用更靈活：相較於其他定期壽險商品，「保誠人壽e起到老定期壽險」提供年繳、月繳兩種繳別，是少數網路投保定期壽險商品中可以採取月繳方式的商品，體恤客戶在資金運用上的需求，客戶可以依照個人的財務分配輕鬆選擇繳費方式，讓保險不中斷，同時達到提高壽險保障的目的。

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