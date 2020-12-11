機台自動保護措施抗震 PA三雄報平安 14:402020/12/11 工商 方歆婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 10日台灣北部地區發生芮氏規模6.7級強震，市場關心半導體產業廠區情況，穩懋（3105）董事長陳進財指出，對公司沒有影響，因安全保護需求，機台會自動停機，業經工程人員已重新檢查啟動，同為砷化鎵晶圓代工廠的宏捷科（8086）及上游磊晶廠全新（2455）均表示沒有影響，公司運作一切正常。 菲不孕夫婦來台求子 躲過疫情更產下龍鳳胎 維特斯本土風機葉片 明年誕生 (工商 ) #全新 #穩懋 #機台 #保護 #自動 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積月營收強強滾 Q4穩創高 04:102020/12/11 財經要聞 意法推出高功率配置6kV磁隔離高壓閘極驅動器 09:102020/12/11 財經 觀念平台－樂見資本市場藍圖 有利資本市場發展與國際接軌 04:102020/12/11 專題周報 台韓貿協聯手 推GVC、新創合作 04:102020/12/11 產業．科技 和成做好國民外交 智能防疫設備捐菲國 04:102020/12/11 投資理財 金融科技發酵 康和證券獲兩項發明專利 10:092020/12/11 財經 6.7強震夜襲 台積電回報：一切正常 09:322020/12/11 財經 和碩全年營收 拚歷史新高 04:102020/12/11 證券．權證 疫情帶動台NB銷售增 2021年估將下滑 11:192020/12/11 財經 CASETiFY與犀牛盾Apple Watch保護殼 讓你配戴更安心 07:142020/12/11 科技 台達電、光寶科 淡季不淡 04:102020/12/11 證券．權證 財經熱門新聞 晶圓二哥真的那麼猛？大咖狂倒貨 專家爆驚人內幕 - 財經 被狂問台積電還能買？謝金河：發生兩個「如果」投資價值更高 - 財經 每天都23年新高 台幣早盤暴漲逾3角 殺進28.1元 - 財經 蘋果砍單第1槍 大咖外資驚爆台積電明年危機 - 要聞 每天被問「台積電還可不可以買？」謝金河舉老媽實例戳破盲點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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