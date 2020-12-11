10日台灣北部地區發生芮氏規模6.7級強震，市場關心半導體產業廠區情況，穩懋（3105）董事長陳進財指出，對公司沒有影響，因安全保護需求，機台會自動停機，業經工程人員已重新檢查啟動，同為砷化鎵晶圓代工廠的宏捷科（8086）及上游磊晶廠全新（2455）均表示沒有影響，公司運作一切正常。

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