為搶攻航太產業鏈商機，中科管理局今(11) 日率領園區廠商-旭東機械董事長莊添財、漢鼎智慧科技執行長廖德銘、天工精密副總徐亞琛，與漢翔（2634）公司共同簽署「航太產業發展策略聯盟」合作意向書，擘劃產業創新跨域發展藍圖。

中科管理局長許茂新表示，航太產業是資本、技術與經驗密集產業，具龐大產業關聯效果及高附加價值的特性，為世界各主要先進國家積極投入發展的重要產業之一。中科園區以「加速創新、包容成長、永續發展」為發展主軸，配合政府5+2產業創新政策精神，推動「強化區域合作－推動中南部智慧機械及航太產業升級」計畫，鼓勵精密機械及航太產業透過產學合作技術鏈結，協助產業創新研發，進行智能化設備技術研發，提升關鍵零件與設備模組技術。

許茂新進一步表示，漢翔公司為台灣航太業先驅，與中科具有緊密的地緣關係，希望透過雙方策略聯盟，引進漢翔公司經驗，輔助產業轉型與升級，以有效提升科學園區航太與精密機械產業及相關供應鏈廠商先進製造與技術量能。

中科日後更期盼可以透過科學園區人才培育補助計畫，將相關航太產業廠商與國內大專院校相互鏈結，培育業界所需人才，建構新型態的產學生態圈。

許茂新指出，中科園區營業額逐年攀升，前10月營業額高達7700億元，年增率達22%，預估2020年全年營業額可望達到9,000億元，再創歷史新高。

值得一提的是，中科在持續掌握園區產業發展之際，中科管理局不忘兼顧永續發展，以打造具備「科技、環保、人文」元素之優質園區為目標，於2020年榮獲「TCSA台灣企業永續獎」最高榮譽白金獎殊榮。

(工商 )