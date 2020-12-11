昨（10）晚間9時19分地牛大翻身，東北部地區發生規模6.7有感地震，全台搖晃劇烈，讓不少民眾嚇得驚慌失措，男星黃少祺事後在臉書PO出地震當下家中監視器畫面，只見他以肉身護兒，讓不少網友看了直呼感動。

黃少祺在臉書PO出昨晚地震時，家中監視器所拍下的畫面，父子三人原本還在家中各自做事，突然間一陣天搖地動，只見兩個兒子急得像無頭蒼蠅般，在家中四處亂竄，而黃少祺則是先要兩個小孩別怕，接著將兩人拉到身旁，一邊摟住小孩一邊以肉身護兒，兩個小孩子則是將他摟得緊緊的，絲毫不敢離開他身邊。

對此，黃少祺表示：「第一次看到自己在地震下的反應…昨天的地震真的搖動的好厲害，還好大家都一切安好」，網友也紛紛回應：「好暖心，我們都保護孩子優先」、「父母都是一樣的，第一時間都抱著小孩等不搖」、「幸好爸爸有在家，給孩子最安全的依靠」。

昨晚9點19分發生強震後，深夜接連還有4次有感地震，特別是凌晨2點15分規模5.6地震，劇烈晃動讓國家級警報再度響起，所幸沒有任何災情傳出，對此地震測報中心主任郭鎧紋表示，這場大地震來得正是時候，過去3年台灣地底釋放能量偏少，適度釋放能量未必是件壞事。

(中時新聞網)