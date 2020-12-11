苗栗縣政府衛生局11日發表在地化醫療照護網絡成果，邀請桃竹竹苗參與計畫的20多家醫療院所交流。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府衛生局11日發表在地化醫療照護網絡成果，衛生局長張蕊仙指出， 強化急重症醫療能量，縣內4家急救責任醫院，爭取來自北、中部醫學中心或重度級急救責任醫院，共20名專科醫師支援，迄今服務超過3萬人次，各院急診轉院率下降7至36％。

衛生局邀集桃竹竹苗參與計畫的20多家醫療院所發表成果，內容分3構面，包含建構社區整合性健康網絡、醫療網－智能醫療共照機制及緊急醫療照護，推動分級醫療與轉診制度之外，為加強苗栗縣急重症醫療服務，分別有來自童綜合、亞東、台北慈濟、新光、雙和、中榮、北醫等醫院醫師提供服務。

苗栗縣長徐耀昌11日出席衛生局「建構苗栗縣優質在地化醫療照護網絡成果發表會」，了解苗栗縣醫療服務狀況。（巫靜婷攝）

苗栗縣頭份市為恭醫院也開發轉診APP，方便民眾用手機就能掌握門診資訊。（巫靜婷攝）

苗栗縣一直想擁有醫療園區，不過衛生局長張蕊仙坦言，苗栗縣往南往北40分鐘內就有醫學中心或重度急救責任醫院，醫療園區歷經5次招標沒有成功，促使衛生單位更積極輔導縣內醫院發展急重症醫療服務，並實施雙向轉診、雙主治醫師模式，平均回轉率24％更勝北區醫療網6.4％。

頭份市為恭醫院為準重度急救醫院，首創智慧系統MPC及轉診APP，讓醫師能不受地理時間限制，掌握患者醫療情形，副院長王雪月指出，MPC系統可串聯上下游資源，讓醫院與合作的基層醫療院所，於個案照護上無縫接軌，這套系統今年榮獲國家醫療品質獎肯定。

為恭醫院補充說明，MPC系統可讓醫師用手機登錄後看見病患的病程資料、檢驗及檢查報告，就連超音波都能動態撥放，還有生命徵象資料、血糖及用藥記錄等。為恭醫院企畫處長張靜雲表示，以往醫師查房會先到護理站調閱病患資料，使用MPC系統能讓醫師節省時間、預先準備，讓查房更有效率。

(中時 )