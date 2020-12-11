開場由「神耆樂坊」長輩們帶來一首首樂曲，嘉義縣長翁章梁縣（右一）也前來聆聽、參觀。（張毓翎攝）

「織田舖子」的屋內陳列許多早期的文化紀錄。（張毓翎攝）

嘉義縣長翁章梁（從右到左）稱讚李宜蓉、涂澤林夫婦非常有心，將老屋作為公益用途。（張毓翎攝）

「這裡有300個紀錄！」嘉義縣政府11日在朴子市大槺榔「織田舖子」老屋辦理「私有老建築保存再生計畫」成果發表會；申請人涂澤林、李宜蓉夫婦說，這個村莊像迷宮，所以百人進來就有百人迷路；另當地的竹簾產業，曾經是上百戶家庭的生計來源；最後，大槺榔擁有濃厚宗教信仰，故村內有上百位的乩童跟桌頭，這裡可謂「最接近天庭的村莊」。

李宜蓉表示，這棟老屋是超過60年以上的閩式建築，藉由這次「私有老建築保存再生計畫」，翻修左、右護龍的建物結構，而「織田」意指這裡錯綜複雜的地景，而「舖子」有朴子諧音，因此將它命名為「織田舖子」。

大槺榔濃厚的宗教信仰，近幾年李宜蓉號召村內的耆老成立「神耆樂坊」，希望透過音樂讓外界認識這個小村庄，李宜蓉說，不少長輩還保有鼓吹八音的技藝傳統文化，且有些老人家可能雖不識字，但卻仍把一首首曲目樂譜硬生生記在腦海中

嘉義縣文觀局長許有仁表示，嘉義縣迄今有16案獲得「私有老建築保存再生計畫」補助，除文化經營類補助租金3案，還輔導13棟老屋進行「傳統工法、修舊如舊」的建物修繕，它不只讓老屋能有效修復與保存，也進而讓傳統建築技術及傳統材料得以傳承。

今日「私有老建築保存再生計畫」的發表會，開場由「神耆樂坊」長輩們帶來一首首樂曲，縣長翁章梁也前來參觀；翁稱讚李宜蓉夫婦，讓老宅成了社區另一個活動空間，也期待未來「私有老建築保存再生計畫」能遍地開花，讓更多老屋找到新生命。

(中時 )