北部地區昨晚出現中型有感地震，居家檢疫者、確診者如何逃難引發關注。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，居家檢疫者、確診者遇到需要逃生的情形，暫時離開不必擔心受罰，但是確診者必須跟隨醫院人員的指揮避難。

莊人祥提醒民眾，地震來襲時，應跟從消防署宣導的避難方式，例如趴著掩護身體、躲在桌子下等。若危及生命需要逃難，居家檢疫者可暫時外出，確診者則依醫院人員的指揮離開，不必擔心受罰。

至於高雄市警察局「黑豹特勤之光」教官顏進明疑因流感死亡，莊人祥表示，早上看到報導有主動和醫院了解，這位個案的新冠肺炎檢驗陰性、醫院之前做的流感檢驗也是陰性，目前檢體還沒送來，還需要進一步確認。

近期國外接種輝瑞新冠肺炎疫苗，有6受試者死亡，其中3人死因為心血管疾病，莊人祥表示，這應該與疫苗沒有直接相關，而是類似我們最近流感疫苗的不良事件。接下來台灣若接種，指揮中心會追蹤每個接種者是否有副作用或不良事件，盡量看如何用資訊系統回報。

(中時 )