金管理會保險局於12月10日在交通部鐵道局國際會議廳，舉辦保險重點競賽頒獎典禮，對於社會有重要貢獻之保險業給予肯定。永達保險經紀人獲得2020年度微型保險競賽-保經代組第一名之榮耀，由金融監督管理委員會主委黃天牧頒發獎座，永達陳慶鴻總經理代表授贈。

永達保經支持政府推動微型保險政策，協助擴大社會安全網，2020年捐助一百萬經費執行低收入戶微型保險保障計劃，分別贊助台中市政府、新竹縣政府辦理微型保險專案，受惠對象為低收入家庭15-75歲民眾，臺中市大里區2,665人，以及新竹縣2,740人，合計人數5,405人。

全省各縣市都存在許多低收入弱勢家庭，因為經濟能力受限，無法購置保險，但多數又從事高風險工作，若發生意外，家庭將陷入更弱勢的困境。政府推動微型保險，結合民間企業的善舉，讓弱勢族群獲得基本保障，如果家庭的經濟支柱因意外造成「失能」或「身故」，也能獲得意外死亡及失能的保險給付。

永達陳慶鴻總經理表示：永達除了協助客戶做好退休規劃外，也將專業延伸至社會關懷，設立永達社福基金會帶領同仁長期投入公益，始終堅持並逐步實踐公司「關懷服務」之經營理念。保險本就是以「人」為出發點的服務事業，永達捐助微型保險經費，讓符合資格的對象，有機會享有基本的意外身故及意外失能保障，在面對意外風險時，能提供基本保障發揮保險價值，成為弱勢族群的堅實後盾，永達善盡對台灣社會的責任與回饋。

(工商 )