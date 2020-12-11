投資人看好開始接種新冠肺炎後，明年原油需求可望加速攀升，周五原油價格走高，延續隔夜的大漲走勢，帶動了布蘭特期油自3月以來首度收復50美元大關。

目前布蘭特原油期貨價格小漲11美分或0.2%，為每桶50.36美元。美國期油目前小漲14美分或0.3%，為每桶46.92美元。兩大期油合約在周四均勁揚近3%。

國際原油價格可望連續第6周收高，在全球新冠肺炎疫情的新增感染與死亡數字頻創新高之際，疫苗試驗的樂觀消息緩解了投資人對疫情與相關封鎖措施的擔憂。

英國本周初已經開始接種新冠疫苗，美國最快這個周末開始施打，而加拿大也在周三批准第一支疫苗，下周起展開首批接種。稍早前美國食品藥品監督管理局（FDA）的外部顧問委員會表決通過，建議FDA批准輝瑞與BioNTech新冠肺炎疫苖的緊急使用授權，該主管機關料將在周五或周六批准疫苖使用。美國單日染疫死亡人數在周三首度突破3000人大關，自疫情爆發已來，該國已有超過28.5萬人死亡這場疫病。

雖然此前數據顯示美國上周原油庫存大幅增長，顯示市場仍有大量的原油供應，但在本周多頭氣勢高漲之際，這項利空消息並未引起太多反應。

亞洲需求強勁的跡象，亦為市場帶來激勵，印度最大煉油廠表示，目前旗下9座工廠產能全開，為今年初以來首見。OANDA資深帝場分析師Edward Moya表示：「看起來巴西、英國和整個亞洲大部分地區持續改善的趨勢，彌補了美國實施的封鎖措施，以及原油需求的潛在打擊」。

(時報資訊)