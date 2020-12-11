女星白家綺2018年嫁給小5歲的演員吳東諺，感情幸福甜蜜，然而白家綺日前卻透露，其實2人剛在一起時，她正處於低潮，因為她和外遇的前夫剛離婚，覺得自己已經沒人愛了，講起那段日子，她還是忍不住鼻酸落淚，「沒人知道他（吳東諺）在這過程當中，陪了我走一段多麼難走的路。」

白家綺在節目《單身行不行》坦言，因為過去失敗的婚姻，讓她認為沒有人能愛她真實的一面，加上害怕女兒會無法接受媽媽有新對象，也擔心媒體會渲染她的感情世界，多方面考量下，她遲遲不肯接受吳東諺，然而吳東諺卻選擇包容她的一切，終於打動美人芳心。

白家綺表示，在交往初期仍不信任愛情，因此常會以「雙重標準」給吳東諺壓力，希望能找藉口分手，由於上段感情留下的陰影，她會不斷替吳東諺打預防針，「交往後是不是跟你原本想的不一樣？我是不是就跟你說過了，我就不是你想像中的那種女生。」

白家綺對吳東諺真情告白。(圖/翻攝自單身行不行YouTube)

只要2人吵架，白家綺就提分手，某次大吵後，吳東諺一反常態接受了分手，才終於讓她了解到對方的重要性，「他陪了我走一段多麼難走的路，而且這些傷不是他造成的，他卻願意陪我一起慢慢地修復，沒有人可以做得到，真的沒有人，只有他。」

(中時新聞網)