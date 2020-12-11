板橋妙雲宮肇始於日治時期，初始僅奉於家宅供人參拜，神靈顯赫，施藥濟世，在日治時期即聲名遠播，廣受各地信眾擁護。後遷址至板橋，至二次戰後才倡議建廟，1958年妙雲宮落成安座，即成為地方的信仰中心。

民國90年代因廟宇老舊且過於狹窄，開始有重建之議，於是開始整地，在前省議會議長劉炳偉帶領下，於2007年4月10日成立重建管理委員會，2008年動工，2015年完工，農曆10月24日入火安座，由劉炳偉擔任主委。

妙雲宮新任主委由施萬浤接任。（妙雲宮提供）

新廟為一樓挑高五層樓建築，五樓為凌霄寶殿、三樓為五路財神殿、一樓正殿主祀王禪老祖。

劉炳偉不幸於今年4月辭世後，主委一直懸缺至今，為發揚萬聖先師（鬼谷子）濟人利物、救危扶窮的精神，劉炳偉遺願主委一職由他的換帖兄弟施萬浤接任，施義不容辭接任主任委員重擔。新任主委施萬浤為人海派豪爽，定能率領全體理、監事及善男信女們團結一致繼續用心，讓本宮香火更加鼎盛。

(中時 )