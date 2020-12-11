新北市65歲劉先生近2年來解尿困難，小便時站了許久卻尿不出來，漸漸出現頻尿、夜尿次數增多的狀況，一個晚上甚至需要起床小便4至5次，導致睡眠品質不佳，嚴重影響工作，而劉先生就診後才驚覺自己患上攝護腺肥大。土城醫院泌尿外科醫生劉忠一表示，攝護腺肥大或發炎容易引起解尿症狀，50至60歲的男性臨床上發生率約為50％，呼籲民眾平時勿憋尿、保持固定運動習慣，多吃茄紅素、南瓜子等抗氧化食物。

新北市土城醫院今舉辦醫療衛教講座，劉忠一分享劉男個案，點出攝護腺問題。劉忠一表示，劉男受攝護腺肥大困擾，就醫後經藥物治療半年後，症狀明顯改善，雖然攝護腺肥大症不是致命疾病，但解尿的症狀會影響病人的生活品質，使病人漸漸不願出遠門，甚至行動不便的老年人也會增加跌倒的意外風險。 劉忠一指出，良性攝護腺肥大與老化有密切的關係，有高達80~90％的70歲以上男性患有攝護腺肥大症，一旦診斷出攝護腺肥大，病人就需持續服藥，讓膀胱出口放鬆，減少膀胱排尿時攝護腺的阻力，但許多病患常因羞於開口而延遲就醫或因頭暈、射精障礙等藥物副作用而自行停藥，造成膀胱功能異常、腎功能缺損、泌尿道感染或是膀胱結石等嚴重併發症，對身體功能造成不可逆的損失。

劉忠一強調，病患肥大體積超過30公克或尿流速過低會採用合併療法，以藥物治療，但若攝護腺肥大出現腎臟機能受損、膀胱結石形成、尿路感染等併發症，可能就須採手術治療，而若採手術治療，雷射汽化手術過程相對於傳統電刀攝護腺刮除手術安全性較高，不易出血、恢復也較快。

劉忠一補充，攝護腺肥大症狀輕微時，民眾可從改變生活習慣做起，避免睡前大量飲水，減少菸、酒、咖啡、辣椒等刺激性食物，並多吃蔬菜水果，攝取抗氧化食物，平常也要避免憋尿，保持運動習慣，才能減少攝護腺症狀找上身。

(中時 )