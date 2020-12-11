中天新聞台將在12日0時被關台，最近轉戰YouTube頻道，但很多長者不知道如何訂閱，昨(10)日有一位80歲的老太太，帶著手機到新北市議員葉元之服務處，求助該如何訂閱中天新聞YouTube頻道，葉元之表示，如果有不知道怎麼訂閱中天新聞YouTube頻道的鄉親，歡迎到服務處，會有助理可以協助。

葉元之表示，蔡英文政府鴨霸，用極權方式打壓新聞自由，關一家新聞台，已經引起廣大市民朋友的憤怒，中天YouTube頻道現在要衝200萬訂閱，市民紛紛響應，但是有一些長輩還是比較習慣看電視，對於如何操做YouTube，對他們來說還是比較困難。

昨日一位80歲的廖老太太，特別打電話給葉元之求助，「元之啊，到底要怎麼訂閱中天，我都不會用」但是因為在電話裡面，比較難解釋要如何訂閱頻道，便詢問廖老太太，能不能請家人載來或是經過服務處附近，現場親自幫他操作，沒想到一個小時後，廖老太太就自己搭捷運出現在服務處，可見內心真的非常的著急。

葉元之說，現在走在路上也常常遇到長者把他攔下來，請他幫忙協助訂閱中天頻道，或者確認他們是否有訂閱成功；在服務處周邊的街坊鄰居，有的長者還會請助理到他們家中協助，原因就是希望能夠幫忙訂閱中天的YouTube頻道。

葉元之表示，不會訂閱YouTube的長者們，如果找不到人協助，都歡迎到他在新埔捷運站3號出口的服務處，服務處會有專人為他們服務；同時也呼籲支持中天的朋友，除了呼籲身邊朋友支持中天頻道外，最好可以直接協助他們訂閱，把對蔡英文打壓民主的痛恨，轉換成力量，繼續堅持監督政府的聲音。

(中時 )