今年掀起台股基金配息話題的高人氣台股基金：元大台灣高股息優質龍頭基金12／9完成第三次除息，預計12／14發放股息，每單位配發0.0337元與前兩次相同。此外，明年1月份除了股息配發，投資人還可期待資本利得的年度「紅包」，元大投信建議如果要布局台股配息類型基金，可以掌握：「買得早、抱得久」原則。

元大台灣高股息優質龍頭基金是元大投信針對退休理財需求所量身打造的基金產品，主打側重布局於配發高股利、優質龍頭企業，掌握台股頂尖企業的成長動能以及企業股息，讓投資人能分享台灣企業股價成長契機與台股高水準的配息率。

同時，該基金每月及年度的規劃，是將企業配息及股價資本利得，按期分發給投資人，具備停利概念，讓台灣投資人能參與台股成長機會來累積資產。該基金並提供配息／不配息級別，提供多元投資選擇，年輕小資族或屆退銀髮族都能依自身需求進行理財計畫。由於該基金特別設有「收益平準金機制」，後續進場的投資人不會影響基金每單位配發收益，非常適合「買得早、抱得久」的投資策略。

儘管疫情尚未消滅，但疫苗研發成功在望，摩根士丹利在2021年景氣展望報告中，看好全球景氣V型復甦；而資金面來看，美國FED仍維持寬鬆貨幣政策，外資近期大幅回補台股部位，顯示台灣半導體、電子供應鏈價值在後疫情時代更受肯定，預期2021年台股仍是台灣投資人投資組合重中之重。布局台股配息型基金，可掌握以下原則「買得早、抱得久」的原則。

台灣加權指數來到高檔，預期接下來個股表現空間大，錯過台股今年反彈行情者，與其懊惱後悔，不如開始行動，如果還是擔心高檔震盪，建議可透過定期定額分散投資時間點，既可以分散風險又不會錯過投資佳機。歲末年終，適合開始進行新年度理財規劃，明年台股展望佳，企業配息水準可望回升，盡早開始累積資產及累積台股企業配息。

另外，希望有現金流者，可觀察基金的配息記錄及配息機制設計，比如：是否能在不動用本金下，達成預期配息目標；或是否能排除因大量投資人進場買進，而稀釋配息的情形。

(工商 )