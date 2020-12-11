昨（10日）晚21時19分發生規模6.7級地震，台北101大樓觀景台660公噸的風阻尼球左右晃動各約15公分，根據台北101歷史資料顯示，去年4月18日花蓮秀林鄉規模6.1級地震，最大擺幅是左右各20公分，相較之下，這次堪稱是史上第2大。

台北101補充說明，當強風、地震發生時，風阻尼球會產生反作用力，抵銷外力的震盪與搖晃，讓在台北101內部參觀的旅客以及大樓的工作者，可穩妥安全，更減少震動造成的不舒適感。

事實上，風阻尼球顧名思義主要測量的是左右的巨風搖擺，需要時間較長的推動；地震則是非常快速的搖動，比較難對660公噸的風阻尼器產生影響。以歷年最大晃動排名來看，2015年8月8日蘇迪勒颱風，台北地區受風達13級，風阻尼球最大擺幅達左右各100公分，是大樓落成以來最高記錄；其次是2013年7月13日蘇力颱風，台北地區受風達12級至14級，風阻尼球最大矲幅達左右各70公分。

昨晚6.7級地震，台北101風阻尼球左右晃動各約15公分。（本報資料照）

(中時 )