【愛傳媒簡秀枝專欄】疫情，讓音樂才子，留在台灣，而國家音樂廳的耀眼舞台，第一次完整留給台灣子弟，同時留住遠飛不得的熱情樂友們，響亮掌聲與滿滿祝福。

2020年新逸交響樂團年度公演，於12月6日下午在國家音樂廳舉行，樂曲的巧心安排，不同凡響。

尤其長相英挺的小提琴新秀李齊，在拉奏布魯赫《第一號小提琴協奏曲》，展現明星級台風，以及專業音樂家的音色，令人眼睛為之一亮。

6日接受友人贈票到國家音樂廳，第一次接觸新逸交響樂團，上半場除了開場的威拉爾的《小丑晨歌》外，配合新逸合唱團演出數首通俗歌曲，包括拈花、黃昏的故鄉、思慕的人、甜蜜蜜、魯冰花、菊花台。

流行歌曲被譜成交響樂曲，帶進國家音樂廳，老少咸宜，然而演出水準一般，連領唱女歌音蔣啓真的表現，都不如前次在台中歌劇院，讓人有著些許失望感。

然而，下半場，情況丕變。

德國浪漫樂派作曲家布魯赫（Max Christian Friedrich Bruch，1838-1920）的力作《第一號小提琴協奏曲》，深情優雅又具有歌唱旋律性，吸引住大家的注意力。

這首有著3個樂章的曲子，創作於1865年，翌年首演由作曲家親自指揮，從第一樂章前奏曲的快速音群獨奏演出，到次樂章的抒情慢版，以及終章的精神抖擻，加注了匈牙利吉普賽風味，展現異國情趣，十分動聽。

而拉奏該曲的年輕樂手叫李齊，白襯衫黑長褲，一臉清秀俊美，當他登上舞台，琴弦一起，淳厚澄澈，在快板樂章中，有如行雲流水，十足炫技；慢板樂章𥚃，則深情款款，絮語呢喃，感人肺腑；連夾雜吉普賽風的終樂章，也展現千里飄泊下，悲壯豪邁氣息，餘音繞樑。

李齊是在台灣接受音樂啓蒙，出國留學，贏得茱莉亞音樂學院、舊金山音樂學院⋯等完整學歷，征戰無數國際比賽，成績亮眼的小提琴奇葩，更難得的是，他跨領域參與影視表演、品牌代言，累積了不少明星光環，倍受各界關注與期待。

因為疫情，李齊留在國內發展，廣被聚光燈照射，音樂的專業之外，影視表演，更豐富了他的人生體悟，台前幕後，自在轉換，國家音樂廳的專業演出舞台上，他成熟穩重，收放自如，令聽眾喜出望外，大加讚賞。

同屬於20世紀浪漫樂派的義大利作曲家雷斯皮基（Ottorino Respighi，1879-1936），他的作品融合了印象派和新古典主義風格，對16-18世紀的音樂有深入獨特的研究。

管絃樂作品「羅馬三部曲」，即《羅馬節慶》、《羅馬之泉》以及《羅馬之松》，讓他在管弦曲目中，擁有特別地位。

新逸交響樂團即以雷斯皮基的《羅馬之松》作為壓軸演出，果然華麗多變，令人讚賞。

這首曲子，描述許多特殊場景，例如，刺目耀眼的正午時分，艶陽高照的特萊維噴泉；孩童在廣場嬉戲耍鬧的可愛模樣，還有競技場上揮汗如雨的鬥牛士的搏命演出。樂曲成功地把羅馬古城的豐盈歷史、文化題材，完美詮釋。

擅長管弦樂、室內樂與歌劇的雷斯皮基，煞費苦心，他在傳統管弦樂團中，加入許多樂器，像管風琴、鋼琴、鋼片琴、鐵琴、曼陀林和鈴鼓，讓整個演出精彩絕倫。

尤其他在古典音樂中，使用留聲機，把夜鶯啼叫聲，巧妙加融入樂，令人嘆為觀止。

久違的管風琴今天下午為這首羅馬之松開奏，而且在樂曲尾聲，12位銅管樂手從邊門，井然有序加入演出，壯觀景象，令人印象深刻。

值得一提的是，新逸交響樂團指揮姜智譯、樂團首席王逸超，都身兼指揮與小提琴家，當演出結束前的安可曲時間，除了演奏版《望春風》之後，首席王逸超把手上小提琴遞交給指揮姜智譯，讓賓主易位，王逸超拿起指揮棒，扮演指揮角色，而姜智譯也立即變身為獨奏樂手，拉奏起大家耳熟能詳的《快樂出航》，台上默契演出，台下擊掌助興，共同把氣氛炒熱，劃下賓主盡歡的圓滿句點。

疫情，對台灣樂手與觀眾來說，並非全然壞事，不但偌大音樂廳，完整留給樂手，而擁有十八般武藝的音樂才子們，動靜之間全是戲，真的令人驚嘆叫絕。

作者為典藏雜誌社社長

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(中時新聞網)