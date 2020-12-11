新加坡擴大開放邊境之際，當局今天宣布，將從18日起解除對來自台灣旅客入境限制。旅客行前需先申請「航空通行證」，抵星後須在機場接受病毒檢測，若結果呈陰性就無須隔離。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）自年初肆虐全球，新加坡在疫情穩定後，已逐步擴大開放邊境。

新加坡民航局今天發布新聞稿表示，台灣擁有完整的公衛監測系統，並已成功控制病毒傳播。過去28天內，台灣沒有任何本土感染案例，「從台灣移入病例的風險很低」。

民航局表示，即日起，來自台灣的旅客可向星方申請航空通行證（Air Travel Pass，ATP）。申請者須在入境前14天都待在台灣，旅客抵星後將在機場接受PCR核酸檢測，若檢測結果為陰性，即可獲准在新加坡活動，無須履行「居家通知」（Stay-Home Notice）。

旅客在新加坡期間須下載並全程使用星國政府研發的「合力追蹤」手機應用程式，以利接觸者追蹤。另外，ATP通行證的有效期為7天。

這是繼9月以來，新加坡政府再度放寬台灣旅客的入境限制。由於台灣疫情受到良好控制且輸入病例的風險低，自9月1日起，過去14天待在台灣的旅客入境新加坡後，履行「居家通知」的天數從14天減至7天。

新加坡先前已宣布解除對來自汶萊、紐西蘭、澳洲、越南、中國旅客的入境限制。

新加坡民航局透露，自上述措施實施以來，截至12月10日，共批准9284件入境申請，其中4050人已入境；到9日為止，當中沒有人在抵星後的病毒檢測結果為陽性。

(中央社)