立委集體貪汙案，羈押禁見中的綠委蘇震清質疑檢方變造偵訊的錄音檔，不只在看守所絕食抗議，今（11）日更委由妻子廖靖汝、律師許惠峰赴台北地院提起自訴，控告承辦檢察官變造或湮滅證據、偽造文書。

廖靖汝、許惠峰遞完自訴狀後，原本拒絕受訪，但在記者的追問下，廖才表示，很擔心蘇震清的身體狀況，謝謝大家關心；許則說，希望檢方錄音的問題，透過法院程序釐清，之後會再發新聞稿統一發言。

屏東鄉親號召千人北上力挺蘇震清，警方圍出人牆警戒，但群眾並未下遊覽車。（黃捷攝）

今天更有屏東鄉親號召千人，搭多輛遊覽車北上力挺蘇震清，眾人赴立法院陳情完後，隨著廖靖汝、許惠峰轉往北院，警方不趕大意，在法院外大陣仗排出人牆戒備，但最後只有廖、許等少數人下車遞自訴狀，大部分群眾則在車上等待。

蘇震清被控收賄2580萬元，是立委集體貪汙案中涉案金額最高的被告。台北地院審理期間，蘇的律師調閱檢方偵訊錄音檔，發現有部分關鍵內容疑遭雜訊屏蔽，鑑定結果可能經人為變造，蘇因此在看守所內絕食抗議，廖靖汝上月也在立法院開記者會替蘇喊冤。

面對指控，北檢當時回應有另一套錄音設備可供檢證，雜訊有可能是設備故障或操作不當，跟人為變造全然無涉，且檢方偵訊時都有3位選任辯護人全程在場，3人都不曾質疑遭到不正當訊問。

(中時 )