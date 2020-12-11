侯友宜245名學生進行線上活動搶答，獲得全場第三名的成績。（李俊淇攝）

新北市今、明天在三民高中辦理「學生培力營─2020新世代青年城市論壇」第二階段課程，邀請40所高中、職學校共245名學生參與，多組學生上台報告討論，侯友宜到場聆聽學生報告，並表示：「新世可以透過新思維教育，與城市結合並國際接軌，讓整座城市可以了解他們的心聲」

2020新世代青年城市論壇以新創藝、新媒體、新創業、新科技、新教育為課程主軸，搭配研習講座、小組討論、提案分享等多元方式，培訓高中職學生自治會及重要社團幹部具備新世代所需的「五新」技能。

學生分組上台分享「超政」校園提案，其中康橋高中林庭如代表新教育組，建議結合遠距及現場教學、透過各項創意英文活動如話劇、闖關等，提供偏鄉孩童英語教育；而丹鳳高中楊博宇則代表新科技組，分享新世代穿搭鏡產品企劃，針對在實體店及網路選購衣物感到困擾的學生，可以上傳衣服讓軟體協助穿搭。

侯友宜說，新世代慢慢走向全球化，透過創新思維的青年教育，必須跟城市結合並與接軌國際接軌，而透過青年論壇讓整個城市能夠了解年青人的心聲。而現場學生能在短短一分半鐘，提出主題、解決問題的方式，相當令人驚豔。

侯接著說，特別是針對以偏鄉英語教育結合遠距及現場教學的議題最另人印象深刻，畢竟偏鄉在英文的教育其實還是跟都市有落差，如果能夠透過遠距教學以及補充學習環境，讓我們偏鄉的英語教育能夠更普及，足夠與都市學校競爭。

活動會場也邀請多名講師到場傳授課程，並設置16個體驗館，學生聽完課程後能實際操作，其中「人才孵化器館」展出VR最新科技，「創業故事館」展示各地創業故事及文創小物，而「一支麥克風」、「網紅練習生館」則可以體驗擔任記者跟直播主。

侯拿起自拍棒拍下與245名學生的合照。（李俊淇攝）

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