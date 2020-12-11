中華企業射箭聯賽2年頒獎典禮12月11日隆重登場，寒舍集團連兩年登上至尊盟主寶座是最大贏家。協會青年隊「越級打怪」成功，勇奪例行賽冠軍並包辦「男子天團」、「女子天團」榮銜，初生之犢不怕虎的表現令人刮目相看。

頒獎典禮11日中午在台北凱撒大飯店舉行，教育部體育署主秘葉丁鵬肯定企業射箭聯賽對提升國內射箭水準的貢獻，中華企業射箭聯盟會長邱炳坤很開心透過企業射箭聯賽，讓選手抗壓性大幅提升，也感謝體育署所有企業主支持。

寒舍集團再度登上至尊盟主寶座，寒舍餐旅董事長蔡伯翰感謝所有隊職員努力和付出，寒舍集團教練郭振維、袁叔琪坦言一路跌跌撞撞，能走到這一步他們也沒想到，奪冠那天激動到說不出話來。

兩位教練身兼選手但沒上場，兩人笑說：「是有想上啊，但選手沒有給我們舒適的位置（勝負底定）啊，萬一因為我們兩個輸了，很丟臉啊。」分工合作的兩人默契極佳還超愛說笑。「比賽很緊張，我們就是想讓選手心情輕鬆點。」

「箭尊爭霸戰」競爭激烈，除了台南射箭隊彭家楙以6：2打敗協會青年隊新兵邱意晴，再度登上「箭林之后」寶座外，其餘四個項目的「箭尊」，全部都換人作作看。

彭家楙感謝所有企業主給他們這麼棒的舞台，強調自己一路走來始終如一。「我不大會去注意對手的狀況，就是要求自己把平常該做的做好，東京奧運我當然想去，但不管最後誰去，重點就是要幫中華隊奪得好成績。」

其中「箭林之王」落入台中銀行隊高浩文手中。而來自南韓，也是中華企業射箭聯賽中唯一的外籍選手台中銀行隊崔建，則和譚雅婷聯手，以6：2氣走寒舍集團魏均珩和林佳恩，奪下「黃金混雙」榮銜。

目前同時也是卓溪國小專任教練的高浩文，坦言雖然練得時間比之前少，但更珍惜可以練習和上場的機會，強調：「我的要求就是作好自己，每一場都是全新的開始，經過企箭磨鍊，最大的成長是心態變得較成熟。」

一身勁裝打扮的譚雅婷笑說：「這樣看來有170公分吧！」搭配南韓崔建奪得黃金混雙榮銜，譚雅婷感謝低潮之際台中銀行隊給的溫暖，南韓人的「厚禮數」一開始讓她有些不習慣。「崔建把我當前輩，真的超有禮貌，哈！」

來台灣唸國立體大，意外成為企業射箭聯賽選手，還跟奧運國手譚雅婷聯手拿下黃金混雙，崔建的「奇幻旅程」超開心。「跟在南韓最大的不同是，在南韓被要求要更強大，壓力很大，在台中銀行隊也想變強，但得到較多的是鼓勵。」

協會青年隊在「箭尊爭霸戰」也大有斬獲，陳以芹／蘇思敏／陽亞蓉勝凱撒飯店雷千瑩／林芝渝／呂岱凌，首度登上「女子天團」寶座；許家豪／羅恩／陳致廷5：3逆轉勝新竹愛山林鄧宇成／林子翔／韓勻謙，喜收男、女天團榮銜。

中華企業射箭聯賽3年將於明年3月27日隆重開幕，例行賽將從2年的10輪賽事增加至15輪，例行賽場次共計45場。

企箭3年例行賽預定8月14日收兵，季後挑戰賽9月4日、5日舉行，由例行賽第六名挑戰第五名，勝隊挑戰第四名，依此類推。10月2日進行箭尊爭霸戰，10月3日起展開五戰三勝制的至尊盟主賽。

企箭3年競賽規程上也做了修正，如企業單位有兩位以上選手因公或因傷無法正常於賽季中出賽者，可於當年度選秀名單中另簽一位選手支援；外籍選手人數註冊每隊至多三人，每場比賽同時上場之外籍選手則不得超過二人。

選秀相關規定方面，各隊須於明（2021）年1月15日前提出保留選手名單給中華企業射箭聯盟，保留名單不限員額，釋出選手可報名參加選秀，利用青年盃、理事長盃或總統盃，全國大賽之全國排名賽成績列入選秀排名。

選秀第一輪由企業隊例行賽排名第六名、第五名至第一名依序挑選選手，第二輪由第一名、第二名至第六名依序挑選，不限定男、女分別。至於以培訓新秀為宗旨的青年隊，戰力則將從全國排名中挑選具潛力之高中選手組隊。

企箭2年例行賽一共進行10輪，最後是由積分31分的協會青年隊勇奪冠軍，台南射箭隊29分第二，新竹愛山林和寒舍同為23分，凱撒隊和台中銀行隊同為22分，加射後寒舍搶到第三，愛山林第四，凱撒隊第五，台中銀行隊第六。

首度增設的季後挑戰賽仿日職高潮系列賽模式，例行賽排第三的寒舍集團在G3以22：13勝凱撒飯店，G4再以19：17後來居上氣走亞軍台南射箭隊，連兩年晉級冠軍戰，取得和例行賽冠軍協會青年隊，爭奪至尊盟主賽寶座資格。

至尊盟主賽採五戰三勝制，去年先輸台南隊兩場再連贏三場，最後以3：2寫史詩級逆轉勝的寒舍集團隊，今年先輸一場再連贏三場，3：1後來居上氣走例行賽冠軍協會青年隊，再度登上至尊盟主寶座。

(中時 )