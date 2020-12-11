「補教天后」陳子璇與前補教名師高國華離婚，結束10年夫妻關係。恢單後，她常常在網路分享生活，除了連載和高國華的「補教人生」，11日再度曝光自己與吳宗憲的私下互動，坦言非常喜歡的主持人就是他。

陳子璇今上午在臉書PO文，她說之前有機會參加節目的錄影，因此了解後臺的一些景象，自爆最喜歡、最欣賞也最佩服的主持人是吳宗憲，誇讚他集結親和力和幽默感，而且不光只在台上，「對於小咖不重要如我的話題人物，他總是會親切問候，而且發自內心關懷與開玩笑，讓我們這些對演藝圈不熟悉的人，感到一絲絲溫暖與被尊重。」

陳子璇提到吳宗憲幾次看到她，都會說：「是非成敗轉頭空。青山依舊在，幾度夕陽紅」逗得陳子璇哈哈大笑，「因為我知道他在說什麼！」認為吳宗憲的成功，在於注重每一個環節，把工作當作一種生活的熱愛。

同時，陳子璇也非常感謝于美人和吳淡如，她說于美人待過補教界，可能同屬類似的背景，對她總是特別關愛和憐惜，而且也會專注自己的發展，像是傳出離婚時，隔天就接到于美人的關切電話，是個像姐姐般的存在；至於吳淡如，陳子璇坦言她笑容比較少，起初有些害怕，但非常欣賞對方的文字作品，「因為寫得真好，不管是獨立女性的情感，還是理財觀念，都是一針見血，言之有物，立竿見影，我學到了很多，也領悟了很多」。

(中時新聞網)