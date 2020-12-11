立法院副院長蔡其昌11日會勘將設在南屯區的「台中市足球運動休閒園區」。（盧金足攝）

台中市將誕生首座「足球運動休閒園區」！興建計畫，立法院副院長蔡其昌11日會勘「台中市足球運動休閒園區」時表示，與立委張廖萬堅、黃國書爭取總經費12億7000萬元，拍板定案地點設在南屯區龍富九路與益豐路三段路口，已進入內部審查階段，未來台中將會有一座符合國際比賽規格的萬人足球運動園區。

蔡其昌今日邀集立法委員張廖萬堅、黃國書及教育部體育署副署長王水文、台中市運動局李昱叡與中華民國足球協會、社團法人中華民國身心障礙聯盟及台中市議員劉士州、何文海、鎮平里里長廖秀麗等單位會勘「台中市足球運動休閒園區」興建計畫。

蔡其昌說，台中市發展足球運動的成果大家有目共睹，邀集相關單位到場會勘，用地部分台中市府已變更為體育用地，經費部分全力協助爭取到位，台中市將擁有符合國際比賽規格的足球運動園區。

蔡其昌強調，今天日立法院甲級動員由他代表出席會勘行程，這是眾人齊心努力爭取的成果，未來完工後運動園區，將有1座11人制競賽足球場、4座5人制足球場及戶外多功能運動草坪，並設有地下停車場，整座足球運動休閒園區將可容納萬人之多。

王水文指出，台中市足球運動休閒園區興建計畫總經費12億7000萬元，其中中央補助60％，地方40％，，因受限相關法規限制，體育署補助運動場地上限為5億元，不足部分將依蔡其昌建議，邀集交通部進行跨部會協調。

李昱叡表示，該興建計畫現勘完畢後，下午即進入學者專家內部審查會議，將依會勘結論於會議中報告，當地里長廖秀麗建議，鎮平里現在並無里民活動中心可供里民使用，台中市政府一併列入計畫評估審議。

(中時 )