聯發科(2454)第三屆「智在家鄉」數位社會創新競賽，於今(11)日公佈獲獎名單並舉辦頒獎典禮，包含首獎1隊、優等獎3隊及特別獎6隊從418組參賽隊伍中脫穎而出，首獎獨得獎金一百萬元，董事長蔡明介親臨現場，他表示，在全球新冠肺炎陰影下，「智在家鄉」賽事不但如期完成，參賽團隊數量還創下新高，相信不論是全球性的問題，或是家鄉身邊的痛點，只要保持信心，一定可以找到翻轉的出口。

蔡明介表示，今年「智在家鄉」不畏疫情，參賽數量創新高，積極替家鄉解決事情，「智在家鄉」邁入第三屆，已經變成一個很好的平台，且本次疫情讓大家更深知科技的重要性，讓家鄉變成很安心的地方，本次參賽隊伍橫跨七種領域，也可以說是雖是科技但是很「接地氣」，涵蓋社會各個領域，這也符合聯發科從創始至今的使命，「就透過產品讓人們的生活更好」。

蔡明介表示，2020年是動盪變化的一年，大自然給人類出了難題，人類也因此發揮韌性，激盪出更巨大的創意來回應挑戰。不論是全球性的問題，或是家鄉身邊的痛點，只要保持信心，一定可以找到翻轉的出口。

蔡明介表示，社會創新是一條有價值的路，但絕不是輕鬆容易的路，希望陪伴願意落地的團隊多走一步。這些團隊在賽事結束後繼續留在家鄉，跟地方的鄉親一起打拚追求夢想。雖然面對很多困境，卻能帶著堅持不後退的精神勇往直前，讓改變家鄉的故事繼續寫下去。即使面對疫情侵擾，聯發科「智在家鄉」本屆參賽團隊數高達418隊，參賽人數共1713人，稿件主題遍佈全國半數184個鄉鎮，三項指標都創下「智在家鄉」舉辦以來新高。參賽主題關切地方環境生態、經濟產業、弱勢扶助，高齡友善、文化保存、運動發展等不同領域，呈現臺灣土地所湧現的進步能量。從四月徵件開始，歷經評選入圍21組與工作坊培訓，最後決賽產生10組獲獎隊伍，最後脫穎而出的十個隊伍，橫跨七種領域，評選的結果反映出臺灣社會創新的多元性。

(時報資訊)