美國經濟面多空消息交雜，美東時間周四，美股主要指數漲跌互現。今日台股小幅開高49.1點，報14298.59點，在「金鋼」護體之下，一度漲逾百點，站上14353.17點，惟蘋概三雄乏力，台股軟腳翻黑，午盤多檔人氣股落馬，引發市場殺盤，最低下探至14081.42點，高低震盪271.7點，尾盤出現買單拉抬，台股成功翻紅，終場上漲12.2點或0.09%，收14261.69點，成交量為3180.33億元。本周上漲132.52點或1.33%，周線連6紅。

今日外資(不含外資自營商)賣超20.3264億元，投信買超4.5586億元，自營商賣超45.9301億元，三大法人賣超61.69億元。其中，外資連3日賣超，累計賣超175.74億元，本周來累計賣超202.91億元，本月來累計賣超90.52億元。

今日集中市場跌多漲少。權值股表現偏弱，權王台積電(2330)高低震盪劇烈，上漲0.78%、收516元；股王大立光(3008)開高走低，下跌2.78%、收3320元；聯發科(2454)小跌0.28%、收707元；鴻海(2317)小跌0.11%、收87.6元；聯電(2303)下跌2.54%、收46.1元。金控11月獲利亮眼，金融股走路有風、收漲1.3%，稱霸大盤，由甫出爐的金控獲利王富邦金(2881)領漲，其餘如國泰金(2882)、中信金(2891)、永豐金(2890)、元大金(2885)、兆豐金(2886)、台新金(2887)、國票金(2889)、京城銀(2809)、玉山金(2884)、上海商銀(5876)連袂走揚。台塑化(6505)收漲1.29%，拉抬油電燃氣收漲1.14%，躍上盤面第二。國際鋼價暴漲及11月營收加持，鋼鐵股收漲0.77%，排名第三。其中，威致(2028)基本面轉強，吸引買盤進場，今以漲停作收；中鴻(2014)勁揚7%、第一銅(2009)收漲4.8%、海光(2038)及官田鋼(2017)均收漲逾2%。高人氣的航運股今卻翻船，成為盤面上最弱勢的族群，類股指數收跌2.99%，長榮(2603)收跌逾6%、萬海(2615)收跌5.92%、陽明(2609)收跌4.53%。同為人氣股的華邦電(2344)、南亞科(2408)、玉晶光(3406)也收黑，中興電(1513)更是逼近跌停。

地牛接連翻身，台股跟著上下搖。5日RSI為64.54，10日RSI為70.22；9日K值為82.64，9日D值為85.29；20日乖離率為2.34。展望後市，下周逢台積電除息、台指期結算，屆時留意投資人動向，再來外資將迎聖誕假期，估計成交量縮、短線上攻力道有限。但有鑑於12月為產業及法人作帳旺季，市場亦樂看Q4前景，整體而言，多頭格局不變且量能並未失控，今日震盪可視為漲多回檔、獲利回吐，待休整再出發。

(時報資訊)