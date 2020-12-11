《新瑪奇》G25改版宣傳影片

遊戲橘子旗下經典線上遊戲《新瑪奇》，即日起進行「G25日蝕」大改版！G25為主線第七章【啟示錄四部曲】的完結篇，在此篇章中，神秘的角色「法皇」將加入玩家的遠征軍，與「黑月教團」正式決戰，而玩家更將面對三主神之一的「海米斯」、神獸「奈克拉維」等強大的敵人。為幫助玩家與更強大的敵人戰鬥，官方也推出新特性「刻印：弗拉加拉赫」和能快速升級的「加倍活動」。此外，為慶祝改版，2021年1月7日前，官方將陸續推出「杜巴頓的煙火活動」和「G25賓果活動」，完成任務可獲得多種活動限定的虛寶及服裝！

G25日蝕主線正式上線！法皇「埃坦」加入遠征軍、新挑戰展開

延續G24任務故事情節，玩家將在G25主線任務中，迎來「黑月啟示錄」中的最後一個災難「第六夜的試煉」，並來到魔族盤據的托利峽谷深處「托爾莫勒」和「黑月教團」進行最終決戰。

在本次改版中，許多先前埋下的伏筆都將被解開！過去非常神秘的法皇「埃坦」將正式加入玩家們的遠征軍，並使用新才能「魔法陣」，和玩家一同對抗甦醒的神獸「奈克拉維」，以及有史以來最強的敵人－三位主神之一的「海米斯」。愛爾琳世界的巨大秘密，將在此篇章，透過諸位神祇逐一揭曉，而隨著劇情的推進，在先前的故事中，充滿神秘感的角色－邪眼「貝演奈克」心中所隱藏的執念，也將逐漸展露在玩家的眼前。

《新瑪奇》神獸「奈克拉維」。(圖/遊戲橘子提供)

新特性釋出！「刻印：弗拉加拉赫」降低敵人防禦力！

加倍活動「Freeseason」助快速升級、活動期間上線就送多達30種虛寶！

為協助玩家迎戰全新敵人，官方同步推出新特性「刻印：弗拉加拉赫」，可以在攻擊的同時不斷降低敵人的防禦力，對戰強大敵人時使用此特性、可有效拉近玩家與敵人的差距，為玩家的技能搭配添加更多選擇。

此外，從2020年11月26日至2021年2月18日，持續推出「Freeseason」活動，不只有幫助玩家快速升級與鍛鍊技能的加倍活動，當完成上線任務，還能拿到總計30種虛寶，包含加倍藥水、能提升裝備能力的「細緻工匠道具」等豐富獎勵。

在活動期間內完成條件的玩家，可使用活動硬幣購買本次限時推出的「限定冰雪系列服裝」和超可愛的「頂棚摩托車」，錯過活動就再也拿不到囉！

《新瑪奇》「限定冰雪系列服裝」和「頂棚摩托車」。(圖/遊戲橘子提供)

歡慶改版！超大型動態裝飾物「浪漫農場煙火摩天輪」限時釋出！「賓果任務」同步開放！

迎接大改版，官方特別推出「杜巴頓的煙火活動」活動，和「G25賓果活動」，完成活動任務就能拿到多種期間限定的裝飾物，滿足玩家的蒐集慾望！

「杜巴頓的煙火活動」將從2020年12月24日開放至2021年1月7日，活動期間內，玩家連線每滿十分鐘會得到一個煙火工具，每次施放煙火都能隨機獲得小禮物，而在遊戲內施放煙火達100次，就能可以獲得本次活動的終極大獎「浪漫農場煙火摩天輪」！摩天輪會旋轉還會放出煙火，為玩家們點綴農場！

《新瑪奇》浪漫農場煙火摩天輪。(圖/遊戲橘子提供)

此外，即日起至2021年1月7日，官方推出「G25賓果活動」，玩家在活動期間內會收到許多小任務，例如：保持連線、探索地下城、完成第七章主線任務等等，完成任務可獲得進行賓果遊戲必備的貼紙，完成連線後能獲得超多限時推出的虛寶：

※裝飾品

巨大貓咪椅子、巨大柯基椅子

※服裝類

冬季風「迷你冬季針織服裝」、搞怪風「異色瞳條紋貓咪服裝」、中國風「鬱金香摩登服裝」

※紀念稱號：日蝕

《新瑪奇》巨大貓咪椅子和巨大柯基椅子。(圖/遊戲橘子提供)

(科技)