受惠於蘋果新機先進製程強勁需求，帶旺台積電11月營收創高、第4季業績展望將順利達標。但外資最新報告卻釋出利空消息，指稱iPhone 12出現首波砍單，台積電將首當其衝，明年首季5奈米產能利用率恐下滑到8成，所幸對明年每股盈餘（EPS）影響僅1%，提醒市場留意砍單效應是否擴大。

經濟日報報導，里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝指出，據了解，iPhone 12首波砍單開出第一槍，上游供應鏈過度拉貨衝擊最大。例如上游台積電供應iPhone 12和新款iPad的A14晶片高達1億至1.1億顆，但下游供應鏈的新機備貨量約7000萬至7500萬支。

報告提到，蘋果首波砍單可能延燒到明年上半年，蘋果A14晶片採用台積電5奈米製程，在今年第4季產能利率率滿載後，推估明年首季將下調至8成，第2季再減到8成以下。然而在台積電5奈米訂單調整下，明年首季營收可望跟第4季持平，第2季衰退幅度較明顯，展望也會低於市場預測。

里昂認為，受庫存調整衝擊，台積電明年EPS可能較預期減少1%，從22元降至21元。市場應留意砍單效應是否持續發酵，甚至影響相關供應鏈。

事實上，侯明孝在9月下旬，對台積電前景樂觀指數破表，看好最大客戶蘋果不斷加單，開啟財測上升循環，將台積電推測合理股價由530元，拉升到600元；並強調，2021年將是蘋果的大好年，對台積電的挹注將遠不只是抵銷華為訂單消失而已，而是加速推升台積電獲利表現。

(中時新聞網)